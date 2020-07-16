محكمة التمييز الأردنية تصدر قراراً حاسماً بحلّ جماعة الإخوان المسلمين

الوقت-أصدرت محكمة التمييز الأردنية قراراً حاسماً بحلّ جماعة الإخوان المسلمين، حسبما نقلت وكالة بترا.

قرار المحكمة يعتبر جماعة الإخوان المسلمين منحلّة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلّة على دائرة الاراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الاخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوّبت أوضاعها عام 2015.

كما يعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحلّ الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين فرع الأردن في عام 1945، وذلك بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر.

وفي العام 2016 أغلقت السلطات الأردنية مكتب جماعة الإخوان في عمان بالشمع الأحمر، بعد عدة خطوات سابقة تمثلت بإقفال مقرها في العقبة ثم إرسال بيان رسمي بمنعها من إجراء انتخابات مجلس الشورى فضلاً عن اعتقال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني أرشيد.