اليمن: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة العدوان بالمساعفة في الجوف

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 25 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين زعمت وسائل الإعلام المعارضة، وفي ظل عدم وجود أي تفاصيل بشأن وثيقة التعاون الإيراني - الصيني، أن إيران ستتخلى عن جزيرة "كيش" للصين لمدة 25 عامًا! والكذبة الأخرى المتكررة هي أنه وفقًا لوثيقة التعاون الإيراني الصيني، ستتمركز قوات عسكرية صينية في إيران!

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟ الوقت- لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول اوروبا على وفاق تام فيما يخص سلسلة القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله للسلطة وحتى الآن، نتحدث هنا عن القرارات التي اتخذها حول الشرق الأوسط وبالأخص فلسطين...

تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يؤجّج التوتر من جديد يزداد حجم التوتر القائم منذ عقود بين الجزائر و المغرب بشكل مستمر، وقد أجّج إعلان الجيش المغربيّ، في مايو/ أيار المنصرم، عن بناء قاعدة عسكريّة في إقليم "جرادة" بالقرب من الحدود الجزائريّة نار التوتر

الرسائل العميقة بين عباس والأسد الوقت- لا أحد يستطيع أن يشكك بعمق العلاقة بين سوريا وفلسطين منذ وصول جحافل العدو الصهيوني إلى الحدود الفلسطينية وانتهاكهم للسيادة الفلسطينية واحتلالهم لأراضيها وحتى اللحظة، وكانت العلاقة بين البلدين ولا تزال عضوية مرت...

بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد وَرَدَ من شمال العاصمة العراقية بغداد أن الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي ما زالت متواجدة في منطقة الطارمية المهمة والاستراتيجية، وأن تحركاتها في هذا المحور، ترصدها قوات المخابرات العراقية

أخبار

إيران: سندعم احتياجات سوريا النفطية لمواجهة "قيصر"

إيران: سندعم احتياجات سوريا النفطية لمواجهة "قيصر"

الوقت-أكّد السفير الايراني في سوريا جواد ترك أبادي أن بلاده ستستمر بدعم احتياجات

"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على كيانات وأفراد على صلة بحليف لبوتين الوقت-ذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكترون

"أصحاب الكهف" تتبنى عملية استهداف رتل للجيش الأميركي في صلاح الدين الوقت-تبنّت مجموعة "أصحاب الكهف" تدمير رتل دعم لوجستي كبير تابع

المخابرات العراقية تعلن مقتل "والي بغداد" في داعش ومعاونيه الوقت-قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى ر

محكمة التمييز الأردنية تصدر قراراً حاسماً بحلّ جماعة الإخوان المسلمين الوقت-أصدرت محكمة التمييز الأردنية قراراً حاسماً

استمرار الاشتباكات... وأرمينيا تسقط 13 طائرة أذربيجانية من دون طيار الوقت-أعلن ممثل وزارة الدفاع الأرمنية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الأيام الأربعة

اليمن: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة العدوان بالمساعفة في الجوف الوقت-ارتفعت إلى 25 شهيداً بينهم أطفال ونساء حصيلة ضحايا المجزرة الجديدة، التي ارتكبه

الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي احتجاجاً على العقوبات الوقت- استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، السفير الأميركي تيري برانستيد للاحتجاج على عقوبات بلاده المرتبطة بقانون الأمن القومي المثير للجدل الذي فرضته الصين في هونغ كونغ، مؤكدة أنها ستردّ على الخطوات الأميركية.

الصحة اليمنية تدين مجزرة العدوان بحق المدنيين في الجوف الوقت- أدانت وزارة الصحة اليمنية جريمة طيران العدوان بحق المدنيين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

أول رد من الخارجية المصرية بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة الوقت- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها طلبت إيضاحاً رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة الإعلان عن بدء ملء "سد النهضة".

قلق اممي لتأييد المنامة حكم الإعدام بحق "رمضان وموسى" الوقت- أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «ليز ثروسيل» عن القلق البالغ حيال تأييد محكمة التمييز البحرينية حكم الإعدام الصادر على المعتقلَين «محمد رمضان وحسين موسى»، ودعت إلى فرض وقف رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء هذه العقوبة.

طيران العدوان يستهدف حفلة زفاف للنساء في الجوف والضحايا بالعشرات الوقت- ذكرت مصادر محلية في الجوف أن حصيلة ضحايا جريمة طيران العدوان السعودي الأمريكي في منطقة المساعفة بمديرية الحزم ارتفعت إلى أكثر من 25 شهيد وعدد من الجرحى.

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجأة لتركيا بنشر سلاح متطور الوقت- نشرت وسائل الإعلام المصرية العديد من التقارير تؤكد أن المعركة في ليبيا بمشاركة الجيش المصري قد اقتربت، خاصة بعد نشر سلاح متطور قرب الحدود المصرية.

إلياس الفخفاخ يقدّم استقالته للرئيس قيس سعيد الوقت- قالت مصادر لوكالة "رويترز" يوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.

أمريكا تقرّر فرض قيود جديدة على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" الوقت- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن السلطات الأمريكية قررت فرض قيود جديدة على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا.

انفجارات عنيفة تهز محافظة الحسكة في سوريا الوقت- هز دوي انفجار كافة أنحاء مدينة الحسكة السورية، و المعلومات الأولية تفيد بوقوعه ضمن مستودع للذخيرة والأسلحة عائد لمسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في مبنى (المحلج المنشاري) بحي المشيرفة على الأطراف الشرقية للمدينة.

رئيس الحكومة العراقية: سنعلن قريباً عن موعد لإجراء الانتخابات الوقت- قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إنه سيعلن قريبا عن موعد لإجراء الانتخابات.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة باستقالته الوقت-أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن تظاهرات ضمت نحو ألفي شخص نظمت

إردوغان وترامب يتفقان على العمل "بشكل أوثق" لإيجاد حل في ليبيا الوقت-أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب إردوغان توافق مع نظيره الأميركي

ظريف: مستعدون لإنهاء التوتر بين أرمينيا وأذربيجان.. وإردوغان يدعم الأخيرة الوقت-أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد إيران للمساعدة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اختتام مُفاوضات سدّ النهضة دون أيّ نتائج.. مصر تهدد والسودان يدعو للتشاور

أمريكا تقرّر فرض قيود جديدة على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"

اليمن: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة العدوان بالمساعفة في الجوف

المخابرات العراقية تعلن مقتل "والي بغداد" في داعش ومعاونيه

لماذا أعاد أردوغان نشاط آيا صوفيا كمسجد؟

انفجارات عنيفة تهز محافظة الحسكة في سوريا

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين

قلق اممي لتأييد المنامة حكم الإعدام بحق "رمضان وموسى"

إيران: سندعم احتياجات سوريا النفطية لمواجهة "قيصر"

الصحة اليمنية تدين مجزرة العدوان بحق المدنيين في الجوف

استمرار الاشتباكات... وأرمينيا تسقط 13 طائرة أذربيجانية من دون طيار

لماذا تنشر "العربية" أخباراً ملفّقة عن "القسام"؟

السفينة الأمريكية الاستراتيجية تحترق وجهود الإطفاء تخفق.. أربع فرضيات محتملة

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجأة لتركيا بنشر سلاح متطور

إلياس الفخفاخ يقدّم استقالته للرئيس قيس سعيد

الاتفاقية السورية - الايرانية وموقف البنتاغون

بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد

تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يؤجّج التوتر من جديد

الرسائل العميقة بين عباس والأسد

روسيا تعلن نجاح التجارب السريرية لأول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا

واشنطن: ينبغي ترتيب لقاء بين الصين وأميركا بشأن الحد من التسلح

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟

قصور آل سعود أصبحت ضمن أهدافنا.. "أنصار الله" يبثّون الرعب داخل أروقة البيت السعودي

كوريا الشمالية: لا فائدة من استئناف المفاوضات مع واشنطن

العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة.. ابن سلمان يحوّل السعودية إلى دارٍ للبغاء

مقتل 4 من قوات الأمن الافغانية في اشتباكات مع طالبان

التنافس المصري والتركي في ليبيا وأوراق القاهرة بوجه أنقرة

"فوكس نيوز" تكشف: الإمارات أفشلت اتفاقاً خليجياً بوساطة أميركية لحل الأزمة مع قطر

رواية أكبر جرائم جيش صدام ضدّ إيران

دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا

الاتفاقية السورية - الايرانية وموقف البنتاغون

بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد

الرسائل العميقة بين عباس والأسد

تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يؤجّج التوتر من جديد

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟

قصور آل سعود أصبحت ضمن أهدافنا.. "أنصار الله" يبثّون الرعب داخل أروقة البيت السعودي

مقتل 4 من قوات الأمن الافغانية في اشتباكات مع طالبان

"فوكس نيوز" تكشف: الإمارات أفشلت اتفاقاً خليجياً بوساطة أميركية لحل الأزمة مع قطر

روسيا تعلن نجاح التجارب السريرية لأول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا

كوريا الشمالية: ندين بشدة ونرفض تجرؤ بريطانيا على فرض عقوبات على منظمتين كوريتين

للمرة الأولى.. ترامب يظهر أمام الإعلام مرتدياً كمامة منقوشة بالذهب

كوريا الشمالية: لا فائدة من استئناف المفاوضات مع واشنطن

مسؤول يمني يطالب بتحرك عالمي لكسر الحصار عن 26 مليون يمني

رواية أكبر جرائم جيش صدام ضدّ إيران

دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا

لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد

روسيا وأمريكا وسوريا.. إلى أين ستؤول الأمور؟

وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا.. فما هي التداعيات المحتملة؟

رواية أكبر جرائم جيش صدام ضدّ إيران

هل حلّ "محمود عباس" هو الأمثل؟

صدمة كبيرة تضرب اتفاق أمريكا مع طالبان

الإرهاب أداة لنشر النفوذ في إفريقيا

مدى احتمالية استجواب الكاظمي؟

مُعارضون سوريون يعلنون عمالتهم جهاراً.. وتحذيراتهم تذهب أدراج الرياح

قتيل و11 مصاباً بإطلاق نار في مينيابوليس

المندوب الروسي: الحل في سوريا يبدأ بإنهاء الاحتلال الأجنبي

دعوى قضائية ضد بولتون.. لماذا؟

"نيويورك تايمز": بايدن يتقدم على ترامب بـ14 نقطة في استطلاع ويجاريه بين الناخبين البيض

إلغاء زيارة شكري لرام الله يثير القلق من موقف القاهرة من الضم

في ذكرى الثورة العراقيّة ضد البريطانيّين.. العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة

لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد

روسيا وأمريكا وسوريا.. إلى أين ستؤول الأمور؟

وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا.. فما هي التداعيات المحتملة؟

رواية أكبر جرائم جيش صدام ضدّ إيران

هل حلّ "محمود عباس" هو الأمثل؟

صدمة كبيرة تضرب اتفاق أمريكا مع طالبان

الإرهاب أداة لنشر النفوذ في إفريقيا

مدى احتمالية استجواب الكاظمي؟

مُعارضون سوريون يعلنون عمالتهم جهاراً.. وتحذيراتهم تذهب أدراج الرياح

قتيل و11 مصاباً بإطلاق نار في مينيابوليس

المندوب الروسي: الحل في سوريا يبدأ بإنهاء الاحتلال الأجنبي

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

دعوى قضائية ضد بولتون.. لماذا؟

"نيويورك تايمز": بايدن يتقدم على ترامب بـ14 نقطة في استطلاع ويجاريه بين الناخبين البيض

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

اليمن: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة العدوان بالمساعفة في الجوف

الخميس 25 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
اليمن: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة العدوان بالمساعفة في الجوف

اليمن: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة العدوان بالمساعفة في الجوف

الوقت-ارتفعت إلى 25 شهيداً بينهم أطفال ونساء حصيلة ضحايا المجزرة الجديدة، التي ارتكبه

مواضيع ذات صلة

الصحة اليمنية تدين مجزرة العدوان بحق المدنيين في الجوف

المجلس السياسي الأعلى باليمن يمدد رئاسة المشاط لمدة عام

المال السعودي والإماراتي يستلب القرار الأممي.. الكلمة الفصل للشعب اليمني

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-ارتفعت إلى 25 شهيداً بينهم أطفال ونساء حصيلة ضحايا المجزرة الجديدة، التي ارتكبها التحالف السعوديّ في منطقة المساعفة بمديرية الحزم في محافظة الجوف شرق اليمن.

وأظهرت مشاهد لضحايا المجزرة وغالبيتهم من الأطفال مدى بشاعتها، خصوصاً وأن الغارات استهدفت حفل زفاف وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا في ظل وجود حالات حرجة.

وغرّد عضو المكتب السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي عبر حسابه على "توتير"، مؤكداً الصمود اليمني بوجه العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه.

في وقت سابق، دعت وزارة الصحة في حكومة صنعاء المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لإزاحة الإدارة الحالية للأمم المتحدة، وتحميلهم المسؤولية الجنائية والقانونية للمجازر في البلاد، "انتصاراً لدماء وأشلاء الأطفال الذين خانتهم هذه المنظمة".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "منذ قيام الأمم المتحدة بشطب السعودية وتحالفها من قائمة العار لقتلة الأطفال، قام التحالف برفع وتيرة استهداف الأطفال والنساء في اليمن عبر طيرانه".

كما، أكد وزارة الصحة أنه بلغ عدد الأطفال الذين قتلهم التحالف بين 17 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو حوالى 12 شهيداً و20 جريح، ومن النساء 6 شهيدات و16 جريحة والرجال 10 شهداء و7 جرحى.

وكانت قوات التحالف السعودي ارتكبت مجزرة جديدة في اليمن استشهد فيها 25 شخصاً بينهم أطفال وامرأة مسنّة جراء قصف مدفعي للتحالف السعودي في الجوف شرق البلاد وعلى مديرية شدا الحدودية غربي محافظة صعدة شمالاً.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اليمن العدوان السعودي السعودية الامارات الجيش اليمني مجزرة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء