تفاصيل العمليات العسكرية العراقية ضد داعش بالقرب من الحدود مع إيران وإقليم كردستان

الوقت-بعد تحركات واسعة النطاق وهجمات متواصلة من قبل الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى وبالقرب من الحدود مع إيران، استعدت القوات العراقية أخيرا وبدأت بعملية عسكرية لتطهير هذه المناطق الملوثة.

وأشار مصدر ميداني يتابع التطورات الميدانية عن كثب في محافظة ديالى إلى تفاصيل العملية وقال: "إن مقاتلي الحشد الشعبي وقوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب، جميعهم مشاركون في هذه العملية".

وقال المصدر الميداني إن سلاح الجو التابع للجيش العراقي وكذلك التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش يدعمان القوات البرية العراقية، مضيفاً إن العملية ستتم بالقرب من الحدود المشتركة مع إيران وأيضاً عند الحدود التي تسيطر عليها الحكومة قرب إقليم كردستان.

وبحسب المعلومات التي تلقاها المصدر الميداني، فإن القوات العراقية تواصل عملياتها في محافظة ديالى في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 17700 كيلومتر مربع لتشخيص العناصر المخفية لتنظيم داعش الإرهابي وملاجئه. وبحسب المصدر الميداني، تمكنت القوات العراقية من تطهير العديد من المناطق بشكل كامل وفرض الأمن خلال عملية تفتيش ومراقبة ميدانية دقيقة في شمال وشمال شرق محافظة ديالى.

وأوضح المصدر الميداني أنه تم تأمين مناطق "أنجانة، حاوي العظيم، حمرين، حوض الثلاب، قرة تبة، المقدادية و خانقين"، وقال: "قامت القوات العراقية كذلك بتأمين عدد من القرى في ضواحي هذه المناطق إلى جانب المناطق المحيطة ببحيرة" حمرين". كما نجحت القوات العراقية في تطهير 21 قرية ، منها "سيد قادر ، وشيخة ، وجاسم ، وشماملة ، وحسن جاسم ، والوادية ، وساري تبان ، والتوكل ، والسعدية ، والسادة ، وناودومان ، وبلكانه ، وما إلى ذلك" من العناصر المخفية لتنظيم داعش.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، نجح مقاتلو اللواء الأول في الحشد الشعبي في اليوم الأول من العملية من تطهير 75 كيلومتراً مربعاً من المنطقة الملوثة في المحور الشمالي لمحافظة ديالى ، كما اكتشفوا عدداً من الكمائن المفخخة وأبطلوا مفعولها. وتمكنت القوات العراقية من اكتشاف ملجأ سري لإرهابيي داعش خلال عملية تطهير وتأمين مدينة المقدادية الشمالية، وتم ضبط بعض المواد الكيميائية في هذا الملجأ.

وبحسب مصادر ميدانية، تمكنت القوات العراقية من التعرف على عدد من العناصر الإرهابية لتنظيم داعش والقضاء عليها خلال العملية؛ كما تم تحديد عدد من الدراجات النارية والقوارب وكميات من المتفجرات والأسلحة خلال العملية. كما قُتل ثلاثة من قوات الحشد الشعبي وأصيب ثلاثة آخرون في عمليات تطهير شمال وشمال شرق محافظة ديالى خلال عملية تفتيش دقيقة وأثناء محاولة عبور الألغام والكمائن المفخخة.

بشكل عام، تحاول القوات العراقية تأمين المناطق الملوثة بالقرب من الحدود مع إيران ، وكذلك الحدود الشمالية لمحافظة ديالى إلى بحيرة حمرين. من جهة أخرى، تحاول القوات العراقية منع تسلل إرهابيي داعش من إقليم كردستان إلى محافظة ديالى.