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أخبار

أول رد من الخارجية المصرية بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

الأربعاء 24 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
أول رد من الخارجية المصرية بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة
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الوقت- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها طلبت إيضاحاً رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة الإعلان عن بدء ملء "سد النهضة".

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: "رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع".

وكان وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشىي بيكلي، قد أعلن اليوم الأربعاء، بدء عملية الملء الأولى لسد النهضة، مضيفا أن هذه المرحلة التى وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولى المقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه.

وأشار بيكلي، فى مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى صحة الصور التى نشرتها بعض المواقع والوكالات التى تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية حول بدء عملية التخزين بسد النهضة، مضيفا أن عملية بناء وتعبئة السد تسير بشكل طبيعي.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بعد التصريحات الإثيوبية تراجع منسوب مياه نهر النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق بوابات "سد النهضة".

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سد النهضة الخارجية المصرية إثيوبيا

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