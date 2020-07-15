انفجارات عنيفة تهز محافظة الحسكة في سوريا

الوقت- هز دوي انفجار كافة أنحاء مدينة الحسكة السورية، و المعلومات الأولية تفيد بوقوعه ضمن مستودع للذخيرة والأسلحة عائد لمسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في مبنى (المحلج المنشاري) بحي المشيرفة على الأطراف الشرقية للمدينة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وقوع انفجار في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا دون المزيد من التفاصيل.

وتفيد المعلومات أن الانفجار وقع بالقرب من أحد مقرات مجموعات "قسد" في حي المشيرفة على الأطراف الغربية لمدينة الحسكة.

واعلنت تنسيقيات المسلحين بوقوع قتلى وجرحى من مسلحي "قسد" جراء انفجار بمستودع أسلحة وذخائر لـ "قسد" في حي المشيرفة بمدينة الحسكة.

وأفادت قناة اسبوتنيك أن أصوات انفجارات متتالية مازالت تسمع ضمن الموقع، واشارت إلى أن مسلحي تنظيم "قسد" قاموا بإغلاق جميع الطرق المؤدية لموقع الانفجار بما في ذلك أحياء الناصرة والبيطرة والمشيرفة.

ووفقا لقناة اسبوتنيك، فإن سيارات الإسعاف تهرع إلى موقع التفجير.