آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب

الوقت- أعلنت تركيا مؤخرًا عن خططها لتحويل متحف آيا صوفيا في مدينة إسطنبول السياحية إلى مكان لأداء صلاة الجمعة.

وفي هذا الصدد ، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً ، بعد إبلاغ المحكمة العليا في البلاد ، أنه سيتم تحويل متحف آيا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد.

للوهلة الأولى ، قد يبدو تحويل متحف لمسجد ومكان للعبادة وإقامة الصلاة في إسطنبول بتركيا أمرًا طبيعيًا ، ولكنه في الوقت ذاته أثار أيضًا ردود فعل دولية واسعة النطاق.

حيث كان رد فعل العديد من الدول الغربية والأوروبية سلبياً على القرار الأخير للحكومة التركية بشأن مسجد آيا صوفيا ، حتى ان بعض هذه الدول قد أعربت عن أسفها إزاء القرار الأخير لحكومة أردوغان.

آيا صوفيا.. ساحة الخلاف الجديدة بين تركيا والغرب

لطالما كانت تركيا على خلاف مع الدول الغربية ، وخاصة أوروبا وأمريكا.

لدى تركيا خلافات واسعة النطاق مع اليونان حول قضية التنقيب عن الغاز في أوروبا ، وتدين دول أوروبية أخرى داعمة لليونان استكشاف تركيا للغاز في البحر الأبيض المتوسط.

ومن ناحية أخرى ، هناك خلاف شديد وتضارب للمصالح بين أنقرة وباريس حول القضية الليبية ، حيث تصاعدت النزاعات الكلامية بينهما إلى حد الصراع بين البلدين.

كما أن الأتراك جعلوا الامريكيين قلقين للغاية بشأن شرائهم لمنظومة الصواريخ S-400 من روسيا ، لكن التهديدات الأمريكية لتركيا بإلغاء عقد شراء صواريخ S-400 من روسيا غير فعّالة حتى الآن ، وتركيا عازمة على مواصلة شراكتها في الأسلحة مع موسكو على خلاف رغبة الغرب.

كما أن قضية سوريا وقبرص واللاجئين هي نقطة خلاف أخرى بين تركيا والدول الأوروبية الأخرى ، والتي لا تزال مستمرة بلا هوادة ، والآن أضافت مسألة تحويل متحف آيا صوفيا إلى مكان لإقامة الصلاة إلى الاختلافات المتراكمة بين تركيا والغرب.

لماذا الغرب حسّاس تجاه آيا صوفيا؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها استخدام وكيفية توظيف مسجد آيا صوفيا التاريخي في اسطنبول تركيا ، إلى تفاقم الخلافات بين تركيا واليونان.

وجدير بالذكر في هذا الصدد ، محاولة اليونان تسوية حساباتها مع تركيا.

يبدو أن اليونان ، بالإضافة إلى خلافاتها العديدة مع تركيا ، تحاول استخدام هذه القضية لأغراضها الخاصة ضد تركيا.

حيث تحاول اليونان تسليط الضوء على دور أوروبا في الشؤون الداخلية لتركيا من خلال توجيه العديد من الاتهامات ضد تركيا.

كما تم انتقاد قرار تركيا بشأن آيا صوفيا من قبل دول غربية أخرى ، بما في ذلك فرنسا. كما يبدو أن فرنسا صعدت التوترات الدبلوماسية بين تركيا واليونان بعد انتقاد أثينا لتلاوة القرآن في مسجد آيا صوفيا في اسطنبول.

حيث تدّعي أثينا ان الاحتفالات الدينية في مسجد آيا صوفيا التاريخي الشهير في تركيا هي انتهاك لاتفاقية اليونسكو لحماية الأماكن التاريخية.

ما فائدة التغيير الوظيفي لآيا صوفيا بالنسبة لتركيا؟

تشتهر حكومة أردوغان بنهجها الإسلامي في النظام العلماني في تركيا. وفي السنوات الأخيرة ، على الرغم من إنجازات أردوغان المهمة في تركيا ، كانت هناك انقسامات بارزة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم ، حيث انضم بعض أعضاء حزب أردوغان السابقين وحلفائه ، بما في ذلك الوزير داوود أوغلو وزير خارجية حكومة أردوغان السابق وعدد آخر ، مثل عبد الله جول ، إلى صفوف منتقدي أردوغان بالإضافة إلى انفصالهم عن حزب العدالة والتنمية.

ومع ذلك ، فإن تحرك أردوغان لتغيير وظيفة واستخدام آيا صوفيا من متحف إلى مسجد كان موضع ترحيب واسع ليس فقط على المستوى المحلي داخل البلد ، ولكن حتى منتقديه مثل داوود أوغلو انضموا إلى صفوف أنصار وداعمي أردوغان بشأن قضية آيا صوفيا.

كما أن القبول العام والدعم الشعبي لتحرك أردوغان لن يؤدي فقط إلى تهميش بعض الانتقادات المحلية له على الساحة السياسية ، بل سيؤدي أيضًا إلى إعادة تأسيس وإعادة إنشاء وتعزيز مكانة حكومة أردوغان في تركيا ، وهذا يعد إنجازاً مهمّاً لأردوغان على صعيد السياسة الداخلية.

ومن ناحية أخرى ، على الساحة الخارجية ، فإن معارضة الدول الغربية والأوروبية لقرار أردوغان هو ورقة رابحة حقيقية لأردوغان في المفاوضات المستقبلية مع الغرب ، فبعد ذلك ، سيكون لدى حكومة أردوغان بسهولة بطاقة تسمى "آيا صوفيا" في مواجهة النزاعات مع الغرب ، بما في ذلك قضايا مثل ليبيا ، والبحر الأبيض المتوسط ​​، وسوريا ، وطالبي اللجوء ، وما إلى ذلك ، والتي يمكن أن تعزز موقف أنقرة التفاوضي.