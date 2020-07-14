واعظي: الحفاظ على وحدة أراضي الدول كانت وستظلّ الاستراتيجية الإقليمية لإيران

الوقت- اكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي خلال محادثاته مع نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان إن الحفاظ على وحدة اراضي الدول بما في ذلك جمهورية أذربيجان ، كانت وستظل الاستراتيجية الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية .

وكتب محمود واعظي على صفحته الشخصية على إنستجرام اليوم الثلاثاء انه اعرب خلال محادثاته الهاتفية امس الاثنين مع نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهين مصطفى يوف ، عن اسفه لمصرع عدد من الجنود الآذربيجانيين خلال الاشتباك الذي وقع في الحدود بين جمهورية "آذربيجان" و"ارمينيا" وعبّر عن المواساة مع اذربيجان حكومة وشعبا.

وقال واعظي : "ان الحفاظ على وحدة اراضي الدول ومنها جمهورية آذربيجان كانت وستظل استراتيجية اقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأضاف رئيس مكتب رئيس الجمهورية: "ان ايران تؤكد دوما على تسوية القضايا والخلافات عبر الطرق السياسية والمفاوضات وتامل بحل المشكلة الحاصلة دون اللجوء الى القوة.

واكّد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمود واعظي" ضرورة بذل الجهود في سياق تطوير العلاقات بين ايران وجمهورية آذربيجان في مختلف المجالات، معتبرا تطوير العلاقات مع الجيران من المبادئ الاساسية للسياسة الخارجية الايرانية.

وقال "واعظي" ، ان تطوير العلاقات مع الجيران يعد من المبادئ الاساسية للسياسة الخارجية الايرانية ونحن على استعداد في هذا السياق للمزيد من تنمية وتعزيز وترسيخ العلاقات والتعاون الشامل بين طهران وباكو.

من جانبه ثمّن نائب رئيس وزراء جمهورية آذربيجان بمواساة وتعاطف الحكومة والشعب الايراني تجاه الحادث المذكور وقال: "ان مواقف ايران ازاء الحفاظ على وحدة اراضي الدول ومنها جمهورية آذربيجان تحظى بالاحترام دوما".

واشاد "مصطفى يوف" باهتمام ايران بتطوير العلاقات والتعاون الثنائي الشامل مع بلاده، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل مسؤولي البلدين في هذا السياق.

واشار الجانبان خلال هذه المحادثات الى التبادل التجاري القائم بين البلدين رغم ظروف تفشي فيروس كورونا، واعربا عن السرور لجهود المسؤولين لجعل الحدود مفتوحة مع زيادة التبادل التجاري بنسبة 14 بالمائة خلال الاشهر الاخيرة.

واشار "واعظي" و"مصطفى يوف" الى تبادل وجهات النظر والمحادثات بين مسؤولي البلدين في الحدود المشتركة حول تطوير الاتصالات البرية والسككيّة واكمال ممر "شمال_جنوب"، واعربا عن الامل بعودة العلاقات سريعا الى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا.