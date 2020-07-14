في الذكرى الخامسة لابرام الاتفاق النووي .. المفاوضة النووية الأمريكية تنتقد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

الوقت- انتقدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي السابق ويندي شيرمان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في الذكرى الخامسة لابرام الاتفاق النووي .

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان مساعدة وزير الخارجية الأمريكية السابقة ويندي شيرمان التي كانت عضوًا كبيرًا في فريق التفاوض الأمريكي في المحادثات التي افضت إلى الاتفاق النووي، انتقدت بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لابرام الاتفاق النووي ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب شيرمان في تغريدة على تويتر انه قبل خمس سنوات ، توصلنا الى الاتفاق النووي مع إيران وخرج دونالد ترامب من ذلك. واضافت انه نواجه اليوم المزيد من أجهزة الطرد المركزي ، والمزيد من اليورانيوم المخصب وممارسات اكثر تدميرا في الشرق الأوسط ، والمزيد من المعاناة للشعب الإيراني ، واعتقال المزيد من المواطنين الأمريكيين.

وتم التوصل إلى خطة العمل المشتركة الشاملة او الاتفاق النووي في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة ۱+۵ والتي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) بالإضافة إلى ألمانيا.