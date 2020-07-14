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  الثلاثاء 23 ذی‌القعده‏ 1441

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"القسام" يكشف معلومات لأول مرة عن مهام طائرة "أبابيل1" خلال حرب 2014

الوقت- في مثل هذه الأيام وقبل 6 أعوام خلال حرب 2014، كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مهندسيها تمكنوا من صناعة طائرة بدون طيار، لتسجل بذلك تطوراً عسكرياً نوعياً عجزت الدول العربية من الوصول إليه.

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أخبار

مقتل ضابطين من الجيش الأرميني على الحدود مع أذربيجان

الثلاثاء 23 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
مقتل ضابطين من الجيش الأرميني على الحدود مع أذربيجان
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الوقت- أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابطين نتيجة قصف من الجانب الأذربيجاني.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع شوشان ستيبانيان على "فيسبوك" : "أصيب الرائد غاروش أمبارتسوميان والنقيب سوس الباكيان، بجروح قاتلة نتيجة القصف من جانب العدو على الجزء الشمالي الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية."

هذا واستمر الاشتباك الذي بدأ في الـ12 من تموز/ يوليو الجاري، على الحدود الأرمنية الأذربيجانية ثلاثة أيام، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، غير المعترف بها، حيث الوضع هادئ الآن.

وتوجد في مكان القصف مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس. ووفقا لـ باكو، فقد قتل 11 عسكريا أذربيجانياً، بينهم جنرال. و كان الجانب الأرميني، قد ذكر في وقت سابق، أن شرطيين وثلاثة عسكريين أصيبوا ولم يسقط أي قتلى.

وتلقي أذربيجان وأرمينيا اللوم بشأن القصف على بعضهما البعض. وأعربت دول ومنظمات الدولية عن قلقها إزاء الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ودعت الطرفين إلى الحوار. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها مستعدة لمساعدة باكو و يريفان على استقرار الوضع.

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