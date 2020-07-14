الكاظمي يفتتح عدداً من المشاريع الخدمية في محافظة كربلاء المقدسة

الوقت- افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عدد من المشاريع الخدمية في محافظة كربلاء المقدسة، كما قام بزيارة عدد من مشاريع القطاع الخاص.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن"هذا المشروع سيسهم في فكّ الاختناقات المرورية أثناء المناسبات الدينية في كربلاء المقدسة".

وأشار الكاظمي إلى أن"الكثير من المشاريع تلكأت بسبب الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة"، لافتاً إلى أنه"من الخطأ اعتماد الدولة على مورد النفط فقط ويجب تفعيل القطاعات الأخرى".

وفي سياق متصل أكد مصطفى الكاظمي، أن الحكومة تدعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي.

وقال الكاظمي خلال افتتاح معمل الجود للمعقمات والمطهرات التابع للعتبة العباسية المقدسة في محافظة كربلاء المقدسة : إن"الحكومة تدعم كل منتوج عراقي بهذا الظرف الصعب"، مؤكداً "أهمية استعادة الصناعة المحلية".

وأشار إلى أن"هذا المشروع يعد من المشاريع التي سوف تحصل على دعم وحماية من الحكومة".

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد فور وصوله صباح اليوم، إلى مبنى الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة، اجتماعاً لافتتاح مشاريع خدمية في المحافظة".

وبحسب بيان نقله المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "الكاظمي افتتح مستشفى الإمام الحسن المجتبى في محافظة كربلاء المقدسة".

وأكد الكاظمي دعم القطاع الخاص والعمل على توفير كل مستلزمات إنجاحه والارتقاء بواقعه.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن"الكاظمي وخلال زيارته لعدد من مشاريع القطاع الخاص في كربلاء المقدسة ،أشار إلى أن"تفعيل ودعم القطاع الخاص سيسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل" لافتاً إلى أن"الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة جداً للمرحلة المقبلة".

وشدد الكاظمي على "دعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي والسعي بكل قوة لدعم وتفعيل وتنشيط الصناعة العراقية".