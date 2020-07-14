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  الثلاثاء 23 ذی‌القعده‏ 1441

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بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد وَرَدَ من شمال العاصمة العراقية بغداد أن الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي ما زالت متواجدة في منطقة الطارمية المهمة والاستراتيجية، وأن تحركاتها في هذا المحور، ترصدها قوات المخابرات العراقية

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في عمليّة عسكريّة واسعة.. "أنصار الله" تدك أهدافاً سعوديّة بالصواريخ والطائرات ، لتعلن حركة "أنصار الله" في اليمن أيّ "الحوثيين"، الاثنين الماضي، عن تنفيذ عملية عسكريّة استهدفت مطارات وقواعد عسكريّة في عدد من المواقع السعوديّة وهي جيزان ونجران وعسير، رداً على تصاعد عمليات القصف العنيف

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موسكو تكشف المتورطين باستهداف جنود روس وأتراك في ادلب

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لماذا قررت 18 ولاية أميركية من بينها واشنطن رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب؟ الوقت-رفعت 17 ولاية أميركية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي

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مجلس النواب اليمني يدين جرائم العدوان السعودي المستمرة الوقت- أدان مجلس النواب اليمني بشدة، اليوم الاثنين، استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم المروعة بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة استهداف طيران العدوان السعودي الإماراتي أمس منزل مواطن في مديرية وشحة بمحافظة حجة، راح ضحيتها عدد من الشهداء من النساء والأطفال وإصابة آخرين.

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أخبار

في الذكرى الخامسة لإبرام الاتفاق النووي.. طهران: لن نسمح لمتغطرس بتقويض مصالحنا

الثلاثاء 23 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
في الذكرى الخامسة لإبرام الاتفاق النووي.. طهران: لن نسمح لمتغطرس بتقويض مصالحنا
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الوقت- أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الذكرى الخامسة لإبرام الاتفاق النووي انها لن تسمح لمتغطرس بتقويض مصالح إيران عبر ترهيب المجتمع الدولي.

وغردت وزارة الخارجية الايرانية على تويتر اليوم (الثلاثاء) بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لابرام الاتفاق النووي ان ايران ظلت على مدار خمس سنوات عضوًا ملتزمًا باتفاقية انتهكتها الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا. "ولم تتلق قط الدعم الذي وعد به الاطراف الغربية."

وجاء في التغريدة ان الدبلوماسية مهمة من وجهة نظر إيران لكن إيران لن تسمح لمتغطرس بتقويض مصالح إيران عن طريق ترهيب المجتمع الدولي .

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي قد اعلن في مؤتمر صحفي أمس ، بمناسبة الذكرى السنوية لإبرام الاتفاق النووي إن نظام ترامب في الولايات المتحدة يحاول تحقيق انتصار على صعيد السياسة الخارجية تجاه إيران لذا يعتبر ان من مصلحته المزيد من تقويض الاتفاق النووي ويسعى لعدم انتفاع ايران من المصالح السياسية للاتفاق.

وقال موسوي، انه وفقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي سينهي الحظر التسليحي على ايران في اكتوبر القادم لذا فان نظام ترامب يسعى للاخلال بهذا القرار الا ان الرئاسة الايرانية كانت قد وجهت في وقت سابق التحذيرات اللازمة للدول المتبقية في الاتفاق النووي والمجتمع الدولي بان رد ايران سيكون حازما في حال عدم انتفاعها من الاتفاق.

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كلمات مفتاحية :

موسوي مصالح الاتفاق النووي ترامب تقويض متغطرس ترهيب المجتمع الدولي

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