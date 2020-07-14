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  الثلاثاء 23 ذی‌القعده‏ 1441

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الرسائل العميقة بين عباس والأسد

الرسائل العميقة بين عباس والأسد الوقت- لا أحد يستطيع أن يشكك بعمق العلاقة بين سوريا وفلسطين منذ وصول جحافل العدو الصهيوني إلى الحدود الفلسطينية وانتهاكهم للسيادة الفلسطينية واحتلالهم لأراضيها وحتى اللحظة، وكانت العلاقة بين البلدين ولا تزال عضوية مرت...

بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد وَرَدَ من شمال العاصمة العراقية بغداد أن الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي ما زالت متواجدة في منطقة الطارمية المهمة والاستراتيجية، وأن تحركاتها في هذا المحور، ترصدها قوات المخابرات العراقية

الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟ تشير المعطيات المتعلقة بكيان الاحتلال الصهيونيّ، إلى تفكك واضح المعالم في البنية الداخلية للعدو، حيث يشير المشهد الإسرائيليّ العام، خاصة على الصعيد السياسيّ، إلى الحال الذي وصل إليه الكيان الغاصب من الترنح

في عمليّة عسكريّة واسعة.. "أنصار الله" تدك أهدافاً سعوديّة بالصواريخ والطائرات ، لتعلن حركة "أنصار الله" في اليمن أيّ "الحوثيين"، الاثنين الماضي، عن تنفيذ عملية عسكريّة استهدفت مطارات وقواعد عسكريّة في عدد من المواقع السعوديّة وهي جيزان ونجران وعسير، رداً على تصاعد عمليات القصف العنيف

"نتنياهو" يُعدّ العدة لطرد "غانتس" من السلطة.. احتدام الصراعات داخل البيت الإسرائيلي الوقت- هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، رئيس جهاز الأمن الداخلي للكيان الصهيوني وألقى باللوم عليه في اختراق الهاتف الخلوي لـ"بيني غانتس"، وذلك من أجل الإطاحة بهذا الاخير من السلطة.

أخبار

"الصحة العالمية": دول كثيرة تسلك الاتجاه الخاطئ في أزمة كورونا

"الصحة العالمية": دول كثيرة تسلك الاتجاه الخاطئ في أزمة كورونا

الوقت-حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من أن دولاً كثيرة لا تتخذ التدابير السليمة

مفاوضات "سد النهضة" تفشل مجدداً الوقت-اختتمت، يوم أمس الإثنين، المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، التي استمرت

لماذا قررت 18 ولاية أميركية من بينها واشنطن رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب؟ الوقت-رفعت 17 ولاية أميركية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي

حكومة صنعاء: العملية ضد السعودية تسببت بخسائر مادية فادحة ومقتل قادة الوقت-أعلن نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، اللواء جلال الرويشان

دمشق: قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسيّس الوقت-اعتبرت سوريا أن القرار الغربي المتخذ خلال دورة المجلس التنفيذي

تأكيد أردني.. أيّ تحرّك إسرائيلي سيبدد الآمال في التوصّل إلى تسوية الوقت-حذّر الملك الأردني عبدالله الثاني من أن أيّ تحرك إسرائيلي أحادي الجانب

مجلس النواب الليبي يطالب مصر بالتدخل عسكريّاً الوقت-طالب مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، مصر بـ"التدخّل

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روسيا: قرار أنقرة تحويل كاتدرائية "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد شأن تركي داخلي الوقت- اعتبر سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن قرار أنقرة تحويل كاتدرائية "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد شأن تركي داخلي، لافتا مع ذلك إلى الأهمية الثقافية العالمية للموقع.

مقتل وإصابة 7 أشخاص في إحباط مخطط إرهابي ببغداد الوقت- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الاثنين، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المواطنين في العاصمة بغداد.

الامم المتحدة تحذر حكومة مالي من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين الوقت- أدانت منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لجوء حكومة مالي إلى استخدام القوة المميتة خلال احتجاجات طالبت رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا بالاستقالة، ودعت السلطات لإطلاق سراح زعماء المعارضة المعتقلين.

مجلس النواب اليمني يدين جرائم العدوان السعودي المستمرة الوقت- أدان مجلس النواب اليمني بشدة، اليوم الاثنين، استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم المروعة بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة استهداف طيران العدوان السعودي الإماراتي أمس منزل مواطن في مديرية وشحة بمحافظة حجة، راح ضحيتها عدد من الشهداء من النساء والأطفال وإصابة آخرين.

رغم تأكيدهما أنهما اعترفا تحت التعذيب .. محكمة التمييز البحرينية تؤيّد حكم الإعدام بحق شابين الوقت- أصدرت اليوم محكمة التمييز البحرينية، حكمها النهائي في قضية المعتقليْن محمد رمضان، وحسين موسى،(حكم الإعدام)، وذلك بتهمة قتل شرطي واتهامات أخرى بالإرهاب، رغم إفادة المتهمين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف.

المقررة الخاصة للأمم المتحدة: ابن سلمان هو "المشتبه الرئيس" في جريمة قتل خاشقجي الوقت- أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو "المشتبه به الرئيسي"، في جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

مشاورات بين ظريف مع نظيره الكويتي .. ما الذي جاء فيها؟ الوقت- اجرى وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين مشاورات مع نظيره الكويتي الشیخ احمد ناصر المحمد الصباح، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس).

الصين تردّ بالمثل وتفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين الوقت- أعلنت الصين اليوم الاثنين فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين وكيانات في الولايات المتحدة شملت السناتور الجمهوري ماركو روبيو وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين صينيين كبار بسبب ما يقال عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق أقلية الويغور المسلمة.

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أخبار

"الصحة العالمية": دول كثيرة تسلك الاتجاه الخاطئ في أزمة كورونا

الثلاثاء 23 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
"الصحة العالمية": دول كثيرة تسلك الاتجاه الخاطئ في أزمة كورونا

"الصحة العالمية": دول كثيرة تسلك الاتجاه الخاطئ في أزمة كورونا

الوقت-حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من أن دولاً كثيرة لا تتخذ التدابير السليمة

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الوقت-حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من أن دولاً كثيرة لا تتخذ التدابير السليمة لمواجهة وباء كورونا، وذلك غداة تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 230 ألفاً.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي عبر الانترنت: "أريد أن أكون صريحاً معكم: لن تكون ثمة عودة إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور".

وأضاف أن "الفيروس يبقى العدو العلني الرقم واحد، لكن ما تقوم به غالبية الحكومات والأفراد لا يعكس هذا الأمر"، ملاحظاً أن "عدداً كبيراً من الدول تسلك الاتجاه الخاطئ".

وتابع أن "الرسائل المتناقضة للمسؤولين تقوّض العنصر الأكثر حيوية في أي رد: الثقة"، من دون أن يشير إلى أسماء محددة.

وكرر المدير العام دعوة الحكومات إلى التواصل بوضوح مع مواطنيها، ووضع استراتيجية شاملة تهدف إلى الحدّ من تفشي العدوى وإنقاذ الأرواح، مع مطالبته السكان بالتزام التعليمات على غرار احترام التباعد الجسدي وغسل الأيدي ووضع كمامات وعزل أنفسهم إذا كانوا مصابين.

وقال "إذا لم يتم التزام المبادئ البديهية، فإن هذا الوباء لن يسلك سوى اتجاه واحد. ستزداد الأمور سوءاً".

وأودى وباء كوفيد-19 بأكثر من573 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2019. والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بالفيروس بداية شباط/ فبراير هي البلد الأكثر تضرراً لجهة عدد الوفيات والإصابات، تليها البرازيل.

وأكد مدير المنظمة أن "بؤرة الفيروس لا تزال في القارة الأميركية حيث سجل أكثر من 50% من الإصابات على مستوى العالم".

وأضاف "نأمل باكتشاف لقاح فاعل ولكن علينا أن نركز على استخدام الأدوات التي في متناولنا حالياً للحد من التفشي وإنقاذ الأرواح". ودعا إلى "تسريع وتيرة الجهود العلمية وإيجاد حلول مشتركة والتوصل إلى رد عالمي متجانس ومتضامن".

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الصحة العالمية كورونا أمريكا البرازيل المكسيك الصين كوفيد 19

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