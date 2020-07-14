"الصحة العالمية": دول كثيرة تسلك الاتجاه الخاطئ في أزمة كورونا

الوقت-حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من أن دولاً كثيرة لا تتخذ التدابير السليمة لمواجهة وباء كورونا، وذلك غداة تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 230 ألفاً.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي عبر الانترنت: "أريد أن أكون صريحاً معكم: لن تكون ثمة عودة إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور".

وأضاف أن "الفيروس يبقى العدو العلني الرقم واحد، لكن ما تقوم به غالبية الحكومات والأفراد لا يعكس هذا الأمر"، ملاحظاً أن "عدداً كبيراً من الدول تسلك الاتجاه الخاطئ".

وتابع أن "الرسائل المتناقضة للمسؤولين تقوّض العنصر الأكثر حيوية في أي رد: الثقة"، من دون أن يشير إلى أسماء محددة.

وكرر المدير العام دعوة الحكومات إلى التواصل بوضوح مع مواطنيها، ووضع استراتيجية شاملة تهدف إلى الحدّ من تفشي العدوى وإنقاذ الأرواح، مع مطالبته السكان بالتزام التعليمات على غرار احترام التباعد الجسدي وغسل الأيدي ووضع كمامات وعزل أنفسهم إذا كانوا مصابين.

وقال "إذا لم يتم التزام المبادئ البديهية، فإن هذا الوباء لن يسلك سوى اتجاه واحد. ستزداد الأمور سوءاً".

وأودى وباء كوفيد-19 بأكثر من573 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2019. والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بالفيروس بداية شباط/ فبراير هي البلد الأكثر تضرراً لجهة عدد الوفيات والإصابات، تليها البرازيل.

وأكد مدير المنظمة أن "بؤرة الفيروس لا تزال في القارة الأميركية حيث سجل أكثر من 50% من الإصابات على مستوى العالم".

وأضاف "نأمل باكتشاف لقاح فاعل ولكن علينا أن نركز على استخدام الأدوات التي في متناولنا حالياً للحد من التفشي وإنقاذ الأرواح". ودعا إلى "تسريع وتيرة الجهود العلمية وإيجاد حلول مشتركة والتوصل إلى رد عالمي متجانس ومتضامن".