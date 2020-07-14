هل تتحوّل حرب التصريحات لنار وبارود.. بين أمريكا والصين لمن ستكون الغلبة؟

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  الثلاثاء 23 ذی‌القعده‏ 1441

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الرسائل العميقة بين عباس والأسد

الرسائل العميقة بين عباس والأسد الوقت- لا أحد يستطيع أن يشكك بعمق العلاقة بين سوريا وفلسطين منذ وصول جحافل العدو الصهيوني إلى الحدود الفلسطينية وانتهاكهم للسيادة الفلسطينية واحتلالهم لأراضيها وحتى اللحظة، وكانت العلاقة بين البلدين ولا تزال عضوية مرت...

بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد وَرَدَ من شمال العاصمة العراقية بغداد أن الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي ما زالت متواجدة في منطقة الطارمية المهمة والاستراتيجية، وأن تحركاتها في هذا المحور، ترصدها قوات المخابرات العراقية

الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟ تشير المعطيات المتعلقة بكيان الاحتلال الصهيونيّ، إلى تفكك واضح المعالم في البنية الداخلية للعدو، حيث يشير المشهد الإسرائيليّ العام، خاصة على الصعيد السياسيّ، إلى الحال الذي وصل إليه الكيان الغاصب من الترنح

في عمليّة عسكريّة واسعة.. "أنصار الله" تدك أهدافاً سعوديّة بالصواريخ والطائرات ، لتعلن حركة "أنصار الله" في اليمن أيّ "الحوثيين"، الاثنين الماضي، عن تنفيذ عملية عسكريّة استهدفت مطارات وقواعد عسكريّة في عدد من المواقع السعوديّة وهي جيزان ونجران وعسير، رداً على تصاعد عمليات القصف العنيف

"نتنياهو" يُعدّ العدة لطرد "غانتس" من السلطة.. احتدام الصراعات داخل البيت الإسرائيلي الوقت- هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، رئيس جهاز الأمن الداخلي للكيان الصهيوني وألقى باللوم عليه في اختراق الهاتف الخلوي لـ"بيني غانتس"، وذلك من أجل الإطاحة بهذا الاخير من السلطة.

أخبار

"الصحة العالمية": دول كثيرة تسلك الاتجاه الخاطئ في أزمة كورونا

"الصحة العالمية": دول كثيرة تسلك الاتجاه الخاطئ في أزمة كورونا

الوقت-حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من أن دولاً كثيرة لا تتخذ التدابير السليمة

مفاوضات "سد النهضة" تفشل مجدداً الوقت-اختتمت، يوم أمس الإثنين، المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، التي استمرت

لماذا قررت 18 ولاية أميركية من بينها واشنطن رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب؟ الوقت-رفعت 17 ولاية أميركية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي

حكومة صنعاء: العملية ضد السعودية تسببت بخسائر مادية فادحة ومقتل قادة الوقت-أعلن نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، اللواء جلال الرويشان

دمشق: قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسيّس الوقت-اعتبرت سوريا أن القرار الغربي المتخذ خلال دورة المجلس التنفيذي

تأكيد أردني.. أيّ تحرّك إسرائيلي سيبدد الآمال في التوصّل إلى تسوية الوقت-حذّر الملك الأردني عبدالله الثاني من أن أيّ تحرك إسرائيلي أحادي الجانب

مجلس النواب الليبي يطالب مصر بالتدخل عسكريّاً الوقت-طالب مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، مصر بـ"التدخّل

حزب الله وحركة أمل يعقدان لقاءً مشتركاً .. ما أهم ما جاء فيه؟ الوقت- اكدت قيادتا حركة أمل وحزب الله ان المرحلة الراهنة تتطلب التنفيذ السريع للبرامج من اجل الخروج من الازمات الحادة في البلاد.

روسيا: قرار أنقرة تحويل كاتدرائية "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد شأن تركي داخلي الوقت- اعتبر سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن قرار أنقرة تحويل كاتدرائية "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد شأن تركي داخلي، لافتا مع ذلك إلى الأهمية الثقافية العالمية للموقع.

مقتل وإصابة 7 أشخاص في إحباط مخطط إرهابي ببغداد الوقت- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الاثنين، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المواطنين في العاصمة بغداد.

الامم المتحدة تحذر حكومة مالي من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين الوقت- أدانت منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لجوء حكومة مالي إلى استخدام القوة المميتة خلال احتجاجات طالبت رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا بالاستقالة، ودعت السلطات لإطلاق سراح زعماء المعارضة المعتقلين.

مجلس النواب اليمني يدين جرائم العدوان السعودي المستمرة الوقت- أدان مجلس النواب اليمني بشدة، اليوم الاثنين، استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم المروعة بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة استهداف طيران العدوان السعودي الإماراتي أمس منزل مواطن في مديرية وشحة بمحافظة حجة، راح ضحيتها عدد من الشهداء من النساء والأطفال وإصابة آخرين.

رغم تأكيدهما أنهما اعترفا تحت التعذيب .. محكمة التمييز البحرينية تؤيّد حكم الإعدام بحق شابين الوقت- أصدرت اليوم محكمة التمييز البحرينية، حكمها النهائي في قضية المعتقليْن محمد رمضان، وحسين موسى،(حكم الإعدام)، وذلك بتهمة قتل شرطي واتهامات أخرى بالإرهاب، رغم إفادة المتهمين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف.

المقررة الخاصة للأمم المتحدة: ابن سلمان هو "المشتبه الرئيس" في جريمة قتل خاشقجي الوقت- أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو "المشتبه به الرئيسي"، في جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

مشاورات بين ظريف مع نظيره الكويتي .. ما الذي جاء فيها؟ الوقت- اجرى وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين مشاورات مع نظيره الكويتي الشیخ احمد ناصر المحمد الصباح، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس).

الصين تردّ بالمثل وتفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين الوقت- أعلنت الصين اليوم الاثنين فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين وكيانات في الولايات المتحدة شملت السناتور الجمهوري ماركو روبيو وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين صينيين كبار بسبب ما يقال عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق أقلية الويغور المسلمة.

انفجار سيارة ملغومة بمجمع حكومي في افغانستان يوقع عشرات الإصابات الوقت- ذكر مسؤولون افغان أن اكثر من 40 شخصا اصيبوا خلال اشتباك مسلحين مع قوات الأمن في أعقاب انفجار سيارة ملغومة بمجمع حكومي في إقليم سمنكان بشمال أفغانستان اليوم الاثنين.

استطلاع: الليكود يضعف و61% من الجمهور الإسرائيلي غير راضين عن نتنياهو الوقت-أظهر استطلاع رأي أجرته "القناة 13" العبرية، غضب وإحباط الإسرائيليين من الحكومة

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هل تتحوّل حرب التصريحات لنار وبارود.. بين أمريكا والصين لمن ستكون الغلبة؟

الثلاثاء 23 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
هل تتحوّل حرب التصريحات لنار وبارود.. بين أمريكا والصين لمن ستكون الغلبة؟

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الوقت- في هذه الأيام، عندما نتصفح الكترونياً المواضيع التي تنشرها وسائل الإعلام الرائدة في العالم، بصرف النظر عن المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا والاحتجاجات المناهضة للعنصرية، فإن أكثر ما يلفت الانتباه هو وفرة الاتهامات ضدّ الصين، وبطبيعة الحال، الردود المتبادلة من قبل حكومة بكين ضد هذه الادعاءات دفاعاً عن نفسها.
قد يرى الكثيرون، أنه ربما كانت نقطة الانطلاق لتصعيد التوترات بين واشنطن وبكين، هي تفشي فيروس كورونا داخل أمريكا الذي أدّى إلى ظهور مزاعم أمريكية لاحقاً تفيد بأن الصينيين جعلوا الفيروس يتفشّى عن طريق إخفاء ماهيّة الفيروس؛ المزاعم التي تُوجت في النهاية بأن الصينيين لجؤوا إلى مثل هذه الحيل بالتواطؤ مع الديمقراطيين (أو كما يصفهم ترامب بالـ"اليسار) لإضعاف حملة الحزب الجمهوري).
ولكن إذا نظرنا إلى القضية من فترة زمنية تسبق ذلك، تَظهر لدينا خلافات واسعة وكبيرة بين البلدين، وأقربها ادعاء ترامب بأن الصين تستفيد من الرسوم الجمركية المنخفضة، ما أدى إلى عجز تجاري أمريكي، لقد طغت الخلافات التجارية، المصحوبة أحياناً بتصريحات حادة من قبل ترامب وأحيانًا بتصريحات أقل حدة تجاه نظيره الصيني شي جين بينغ، على العلاقات بين البلدين طوال عام 2019، ولكن على الرغم من مناورة وسائل الإعلام في البيت الأبيض، يجب أن يُنظر إليها على أنها قشر خارجي لخلافات عميقة بين واشنطن وبكين.
ولكن إذا رجعنا بالزمن الى الوراء أكثر، فإن رؤية المنافسة الاستراتيجية بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين يتجاوز عالم العمل والتجارة، ويدخل في مجال تغيير ميزان القوى في السياق الجيوسياسي.

الجغرافيا السياسية وإعادة تعريف الأدب الدبلوماسي

منذ اكتشاف القارة الأمريكية، كان عالم السياسة يدور دائمًا حول مطالب الغرب. ولكن في السنوات الأخيرة ، بعد اتباع قانون الطبيعة والتوافق مع اتجاه حركة الأرض، شهدنا دوران العالم السياسي عكس عقارب الساعة، أي من الغرب إلى الشرق، وهو ما يطلق عليه الأدب الدبلوماسي الأمريكي بـ"الدوران باتجاه المحيط الهادئ" والذي ينظُر إلى التطورات الحالية في المحيطيين الهندي والهادئ بنظرة خاصة.
سياسة الدوران باتجاه المحيط الهادئ، التي أضيفت إلى الدبلوماسية الأمريكية منذ رئاسة باراك أوباما (2009-2017) رداً على صعود الصين ونفوذها في شرق آسيا، قدمت منذ البداية، رؤية واضحة للمستقبل التجاري الجيوبوليتيكي للعالم ، وأفادت بأنه على الرغم من تمركز الأزمة في غرب آسيا، تميل القوة على المستوى الدولي إلى جنوب شرق آسيا.
بالطبع، تغير هذا التعريف منذ تولي دونالد ترامب منصبه في يناير 2017 ، لدرجة أنه خلال زيارته إلى آسيا في نوفمبر من العام الماضي، غالباً ما استخدم عبارة "إندوباسيفِك=الهند والمحيط الهادي" المركبة بدلا عن مفردة "باسيفك=المحيط الهادئ".

في غضون ذلك، كان الهدف الرئيس هو تعقيد الوضع في الإقليم الصيني الاستراتيجي، خاصة من خلال إشراك منافس قوي مثل الهند وتشجيعها على زيادة التعاون العسكري مع اليابان وأستراليا.
عندما ننظر إلى المحيط الهندي والهادئ من هذا المنظور، فإن مطالب أمريكا وبعض حلفائها في بحر الصين الجنوبي، ومطالب اليابان في بحر الصين الشرقي، وأخيراً قلق دلهي من المشروع الاقتصادي "طريق واحد حزام واحد" في المحيط الهندي، تؤدي الى إنشاء جبهة واحدة للتضييق على الصين.

الجغرافيا السياسية النووية والمنافسة الاستراتيجية مع الصين

إنّ ميزان القوى مع الصين لم يغيّر الجغرافيا السياسية في العالم فحسب، بل غيّر جغرافيتها النووية أيضًا. عندما كشفت واشنطن عن عقيدة نووية أمريكية جديدة في 2018 ، كان من المفترض أنه في المنافسة الاستراتيجية مع موسكو، أن يكون أساسها روسيا فوبيا.
بعد عام 2019، أكد الانسحاب المفاجئ لأمريكا من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى (INF) مع روسيا هذه النظرية، في حين أنّ ردود الفعل الأولية لحلفاء واشنطن الأوروبيين حوّلت تركيز المنافسة النووية العالمية من موسكو إلى بكين.
وفي الوقت الذي تزامن مع منتصف أغسطس 2019 ، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو موس عن قلقه من انهيار INF ، مدعياً أنّ أي اتفاق "دولي" جديد يجب أن يشمل "الصين" ايضا. وفي الوقت نفسه، أثار رفض أوروبا القبول بالصواريخ الأمريكية متوسطة المدى واحتمال نقلها إلى شرق آسيا (خاصة أستراليا)، توترات دبلوماسية بين واشنطن وبكين، ووصلت هذه التوترات الى ذروتها منذ أوائل عام 2020 بعد إصرار أمريكا على انضمام الصين إلى طاولة المفاوضات بين واشنطن وموسكو خلال تجديد معاهدة نووية أخرى تسمى "ستارت الجديدة". في الواقع، على الرغم من أن ذريعة أمريكا لإنهاء INF ، كما يُزعم ، هي وجود انتهاكات روسية، ولكن ربما كانت الصين هي السبب الرئيس لهذا القرار.
مع تغيّر البيئة الاستراتيجية العالمية بسرعة، تجد أمريكا نفسها في حاجة إلى معاهدات السيطرة على الأسلحة كي تتناسب مع الترسانة النووية الصينية ومخزونات الأسلحة الروسية غير الاستراتيجية ، وحتى ظهور تكنولوجيات جديدة مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. من ناحية أخرى ، فإن توسيع نطاق المعرفة النووية ليشمل دولًا أخرى مثل كوريا الشمالية جعل الوضع أكثر تعقيداً مقارنة بوقت معاهدة INF و"ستارت الجديدة".
يدعي البعض أن الصين تمتلك الآن ترسانة الصواريخ الأكثر تقدماً في العالم، المنتشرة عبر أراضيها الشاسعة. ومع ذلك ، في عام 1987 ، عندما تم تأسيس INF ، لم تكن قدرة بكين الصاروخية كبيرة للغاية. وهناك مزاعم أخرى تقول أن مدى الصواريخ المنتشرة في جنوب شرق الصين تصل إلى تايوان، بينما تغطي الصواريخ المتمركزة في مواقع أخرى، الهند واليابان وحتى القاعدة العسكرية الأمريكية في غوام، وكذلك ما يسمى بسلسلة الجزر الثانية. ومع ذلك، ترفض الصين الانضمام إلى محادثات واشنطن - موسكو لكسر حلقة ضغط واشنطن وحلفائها ضدها، رغم أن ترسانتها النووية لا تزال أقل من ترسانة الولايات المتحدة.

أمريكا وعبور الخطوط الحمراء للصين

لا تتوقف مساعي أمريكا عند إخضاع التنين الأحمر، بميزان القوى في المجالات الاقتصادية والسياسية والنووية والجيوسياسية. على الأقل منذ تولي دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض ، استخدمت أمريكا، من أجل تنفيذ استراتيجية التحول إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قصارى جهدها لتحريك التيارات الانفصالية في المناطق التابعة للصين، مثل هونغ كونغ وتايوان والتبت، والتشكيك في وحدة الشعب الصيني وتقويض سلطة الحكومة المركزية في بكين.
إن الغاء شروط هونغ كونغ الخاصة في انتهاك قانون الأمن الصيني، والحظر المفروض على المسؤولين الصينيين بحجة منع الوصول إلى منطقة التبت، وبيع الأسلحة إلى تايوان، هي من جملة الأمور التي تهدد سيادة الصين ووحدة أراضيها بالإضافة الى أنها تظهر قوة البحرية الأمريكية في المياه الاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي.
في الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة زعزعة استقرار البيئة المحيطة بالصين، بما في ذلك خفض القوات الأمريكية في ألمانيا وإرسال عدد منهم إلى المحيط الهادئ، وخطة تزويد قوات المارينز المتمركزة في المنطقة بصواريخ توم هوك وصواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن، واعتراف وزير الدفاع الأمريكي مارك سبير بإعادة هيكلة القوات العسكرية في أكتوبر 2020 ، والذي يضمن خفض القوات في مناطق أخرى، بما في ذلك أفغانستان، ونشرهم في آسيا والمحيط الهادئ.

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