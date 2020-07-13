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أخبار

مقتل وإصابة 7 أشخاص في إحباط مخطط إرهابي ببغداد

الإثنين 22 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
مقتل وإصابة 7 أشخاص في إحباط مخطط إرهابي ببغداد
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الوقت- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الاثنين، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المواطنين في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للاستخبارات تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مفارز الوكالة، تمكنت من تنفيذ ضربة نوعية لعصابات داعش في حزام بغداد وتحديدا ضمن قاطع ابو غريب تم من خلالها افشال مخطط لاستهداف تجمعات المواطنين داخل العاصمة بعمليات انتحارية".

واضاف "تم مداهمة احدى اوكارهم وقتل خمسة قياديين منهم كانوا يرتدون احزمة ناسفة"، موضحا انه "اثناء العملية انفجر احد الانتحاريين على قوة الفريق التكتيكي التابع لوكالة الاستخبارات مما ادى الى استشهاد ضابط ومنتسب واصابة خمسة اخرين".

وفي سياق منفصل أفاد مصدر امني، بمقتل ثلاثة خبراء متفجرات أثناء تفكيك عبوات ناسفة في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة خبراء من مديرية مكافحة المتفجرات قتلوا، اليوم، اثناء تفكيك عبوات ناسفة خلال واجب مشترك في ديالى".

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داعش تفكيك عبوات ناسفة إحباط مخطط إرهابي مقتل ثلاثة خبراء متفجرات

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