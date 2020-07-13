رغم تأكيدهما أنهما اعترفا تحت التعذيب .. محكمة التمييز البحرينية تؤيّد حكم الإعدام بحق شابين

الوقت- أصدرت اليوم محكمة التمييز البحرينية، حكمها النهائي في قضية المعتقليْن محمد رمضان، وحسين موسى،(حكم الإعدام)، وذلك بتهمة قتل شرطي واتهامات أخرى بالإرهاب، رغم إفادة المتهمين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف.

ومثلت محكمة التمييز البحرينية، التي هي أعلى محكمة في البحرين، آخر فرصة لمحمد رمضان، وحسين موسى، للطعن على الحكم.

وكانت محكمة جزائية أصدرت حكما على الرجلين بالإعدام في 2014، بتهمة قتل شرطي واتهامات أخرى تتعلق بتهم الإرهاب.

وقد انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدة مرات، قرار القضاء البحريني في قضية محمد رمضان وحسين موسى، فضلا عن مطالبات نواب في البرلمان الأوروبي والعديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، والمنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وشخصيات حقوقية أخرى، طالبوا جميعهم بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى، لكن دون جدوى.

وأشارت رايتس ووتش إلى أن الرجلين قالا إن الاعترافات انتزعت منهما تحت التعذيب.

وذكرت تقارير لمنظمات دولية أن هناك شكو حول جريمة تعذيب تمت بقصد إجبارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة التي اُتهما بها.