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  الإثنين 22 ذی‌القعده‏ 1441

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أخبار

مشاورات بين ظريف مع نظيره الكويتي .. ما الذي جاء فيها؟

الإثنين 22 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
مشاورات بين ظريف مع نظيره الكويتي .. ما الذي جاء فيها؟
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الوقت- اجرى وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين مشاورات مع نظيره الكويتي الشیخ احمد ناصر المحمد الصباح، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس).

وبحث الجانبان في هذا الاتصال المرئي القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يخص التعاون الثنائي وآخر المستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي، وأكدا على استمرار المشاورات بين البلدين.

وفي هذه المشاورات، اعتبر وزير الخارجية الايراني، التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لدول المنطقة، مطلب ضروري ودائم، وأكد أنه في غضون ذلك يمكن تطوير التعاون بين إيران والكويت على مختلف الاصعدة.

وكان ظريف قد اجرى في وقت سابق مشاورات مع وزراء خارجية عمان وقطر والصين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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كلمات مفتاحية :

وزير الخارجية الإيراني وزير الخارجية الكويتي العلاقات الثنائية

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