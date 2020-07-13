الصين تردّ بالمثل وتفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين

الوقت- أعلنت الصين اليوم الاثنين فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين وكيانات في الولايات المتحدة شملت السناتور الجمهوري ماركو روبيو وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين صينيين كبار بسبب ما يقال عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق أقلية الويغور المسلمة.

وكشفت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن العقوبات خلال مؤتمر صحفي يومي.

واعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عن فرض عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على اربعة صينيين من بينهم تشين تشوان قوه أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في إقليم شينجيانغ وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وتوعدت الصين يوم الجمعة بالرد بالمثل في حال عدم تراجع الولايات المتحدة من قرارها.