استطلاع: الليكود يضعف و61% من الجمهور الإسرائيلي غير راضين عن نتنياهو

الوقت-أظهر استطلاع رأي أجرته "القناة 13" العبرية، غضب وإحباط الإسرائيليين من الحكومة، حيث أجاب "75% أنهم لا يعتقدون أن الحكومة تدير بشكل صحيح الأزمة الاقتصادية، وفقط 16% أعربوا عن رضاهم".

وقالت القناة الإسرائيلية إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدفع ثمناً شخصياً لمؤشر الرضا عن أدائه المتراجع، مقابل عودة انتشار الفيروس والأزمة الاقتصادية"، إذ يشير الاستطلاع إلى أن "61% قالوا أنهم غير راضون من إدارة أزمة كورونا برئاسته، و19% راضين".

وحول وزير المالية يسرائيل كاتس، أظهر استطلاع الرأي أن "50% من الجمهور غير راضين من تصرفاته، و24% راضين".

فيما تبين من الاستطلاع أيضاً، وفق "القناة 13"، أنه "لو جرت الانتخابات اليوم، سيحصل الليكود على 33 مقعد مقابل 36 في الانتخابات التي جرت في آذار/ مارس".

هذا وتظاهر، اليوم الأحد، نحو 10 آلاف شخصٍ وسط تل أبيب، احتجاجاً على سياسة الحكومة اقتصادياً واجتماعياً في مواجهة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتخلل التظاهرات صداماتٌ مع الشرطة التي اعتقلت نحو 19 متظاهراً، كما شهدت الاحتجاجات تحطيم واجهات عددٍ من المحال والمصارف وإحراق حاويات نفايات.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "ارتفاع معدل البطالة في "إسرائيل" إلى 21% منذ فرض إجراءات العزل العام جزئياً في آذار/مارس، وبطء تطبيق حزمات المساعدات التي وعدت بها الحكومة، مما أحبط الإسرائيليين الذين يتخوفون من أن يكونوا على شفا الانهيار الاقتصادي".

بالتوازي، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بتقديم مساعدات مالية فورية للمتضررين جرّاء كوفيد-19 في وقت تزداد الانتقادات للسياسة التي اتبعتها حكومته لمكافحة الوباء.

ولم يتطرق نتانياهو قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى تظاهرة تل أبيب، لكنه وعد بأن حكومته بصدد صرف المساعدات المالية.

وتعهّد نتانياهو الخميس خلال كشفه عن الخطة الهادفة إلى إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالفيروس بتقديم منح مالية تصل إلى 7500 شيكل (2170 دولار أميركي) لأصحاب الأعمال الخاصة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت على قيود جديدة لتخفيف تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع أعداد الاصابات، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذر من فرض الإغلاق الشامل.

وتسجل السلطات الصحية الإسرائيلية 38,670 إصابة بفيروس كورونا، وموقع المونيتور الأميركي كان قال الأحد إن فيروس كورونا يضرب الجيش الإسرائيلي بشدة.