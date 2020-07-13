"سيكون هناك حدث كبير ضدها".. ترامب يتوعد فنزويلا

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن هناك "حدثاً كبيراً" مقبلاً في فنزويلا، ستشارك به الولايات المتحدة "بقوة"، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

وأضاف ترامب في حديث لقناة "تيليموندو" الناطقة باللغة الإسبانية، "إنها الحرية لشعب فنزويلا. إنها الحرية، فنزويلا كانت دولة غنية قبل 15 عاماً، وقد دمرها شخصان، نظامها فظيع.. شىء ما سيحدث مع فنزويلا، هذا كل ما يمكنني إخبارك به".

وقال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة ستدعم "سياسياً منتخباً شرعياً" في فنزويلا، مشيراً إلى ضرورة أن "يحظى السياسي بتأييد الشعب" في البلاد.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أكد خلال خطاب بمناسبة عيد الاستقلال، أن "الإدارة الأميركية لم تكتف بتصعيد العقوباب الإجرامية التي طالت الغذاء والوقود، بل وصل بها الأمر إلى حرمان الفنزويلي من الحصول على الأدوية والمعدات الطبية خلال تفشي فيروس كورونا".

وضمن معركة كسر الحصار الأميركي، شحنت طهران لكراكاس عدة شحنات تضمنت بنزين، ومعدات لإصلاح مصافي التكرير في فنزويلا، علماً أن إيران أرسلت حتى الآن 6 ناقلات نفط حملت نحو مليون ونصف مليون برميل من البنزين إلى البلاد.