البنتاغون يفتح تحقيقاً حول انفجار السفينة الحربية الأميركية

الوقت-أفادت وسائل إعلامية أمريكية بأنّ مراقبين يتوقعون أن تستمر النيران لأيام على متن المدمرة الأميركية التي انفجرت في سان دياغو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأشارت إلى أنّ الحصيلة الأولية هي 17 جريحاً من البحرية الأميركية و4 مدنيين لم تتضح طبيعة وظائفهم.

ووفقاً لهذه الوسائل، المعلومات تشير إلى أنّ المدمرة كانت تحمل صواريخ بعيدة المدى ما عقّد أعمال الإطفاء.

وفي التفاصيل، لفتت مصادر إلى أنّ "سكان مدينة سان دياغو سمعوا صوت الإنفجار لذلك يُرجح انفجار معدات عسكرية من جراء الحريق"، مضيفاً أنّ التحقيقات حتى الآن لم تشر إلى أي عمل تخريبي استهدف المدمرة الأميركية المحترقة.