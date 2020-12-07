العمليات المشتركة: عمليات ابطال النصر الرابعة حققت نتائج مهمة

الوقت- اكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الاحد، أن عمليات إبطال النصر بمرحلتها الرابعة والتي انطلقت فجر امس بين ديالى وصلاح الدين حققت نتائج مهمة للغاية، مبينا ان العملية تتميز بمشاركة قوات نخبة من كافة الصنوف لملاحقة داعش الاجرامي.

وقال الخفاجي في تصريح لـ /المعلومة/ ان محاور القتال متعددة حيث اشتركت قوات من الحشد الشعبي في خانقين فيما اشتركت قوات من جهاز مكافحة الارهاب بمحور، فضلا عن الجيش والشرطة الاتحادية وقوات البيشمركة في اطراف السليمانية.

واضاف ان النتائج كانت مبهرة لعمليات ابطال النصر المرحلة الاولى وقد شهدت مقتل العديد من الارهابين فضلا عن اعادة انتشار القوات الامنية في اطراف ديالى والسليمانية.

وأشار الخفاجي إلى أن العمليات مستمرة لليوم الثاني وقد وجه سلاح الجو وطيران الجيش ضربات جديدة ضد اوكار العناصر الإرهابية.