المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتخب رئاسة جديدة

الوقت- يعقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الأحد جلسة لانتخاب هيئة رئاسة جديدة تتكون من رئيس ونائبين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث، الغربية والشرقية والجنوبية، يأتي ذلك فيما تشهد مدينة هون عصيانا مدنيا كاملا احتجاجا على عمليات قتل اختطاف نفذتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتجري هذه الانتخابات سنويا، وكان من المفترض أن تتم في أبريل/نيسان الماضي، لكن الهجوم الذي تشنه قوات حفتر على العاصمة وتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) حالا دون ذلك.

ويعد المجلس الأعلى للدولة إحدى المؤسسات السياسية الثلاث المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.

ويتنافس عددا من الأشخاص على المناصب الثلاثة لرئاسة المجلس المكون من 140 عضوا.