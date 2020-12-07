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أخبار

مقتل 4 من قوات الأمن الافغانية في اشتباكات مع طالبان

الأحد 21 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
مقتل 4 من قوات الأمن الافغانية في اشتباكات مع طالبان
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الوقت- ذكرت مصادر أمنية أفغانية اليوم الأحد أن أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 10 آخرون في إقليم باغلان شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وقالت المصادر إنّ الاشتباكات وقعت على طريق-باغلان-سامانجان السريع مساء السبت، بعد أن هاجمت طالبان قوات الأمن.

وأضافت المصادر أنه "تم إغلاق الطريق السريع أمام حركة المرور لعدة ساعات وتعرضت أربع سيارات طراز هامفي تابعة للقوات الأفغانية لأضرار في الاشتباك".

ولم يذكر مسؤولو الأمن المحلي المزيد من التفاصيل حول الضحايا في صفوف قوات الأمن في الاشتباكات.

وقال نبي الله نبي، وهو قائد عسكري بإقليم باغلان إن طالبان تكبدت أيضا خسائر بشرية في الاشتباكات، لكن ليس هناك أي تقرير محدد بعد.

ولم تعلق طالبان بعد على الاشتباكات.

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طالبان قائد عسكري الاشتباكات مصادر أمنية أفغانية أفراد قوات الأمن إقليم باغلان شمال أفغانستان

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