للمرة الأولى.. ترامب يظهر أمام الإعلام مرتدياً كمامة منقوشة بالذهب

الوقت-ارتدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب كمامة، أمس السبت، خلال زيارة لمنشأة طبية عسكرية خارج واشنطن، حيث التقى بجنود مصابين وموظفي الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي

وتمثل زيارة مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني المرة الأولى التي يظهر فيها ترامب وهو يضع كمامة منذ ظهور الفيروس في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري.

وكان ترامب رفض من قبل ارتداء الكمامة في العلن أو دعوة الأميركيين لارتدائها قائلاً إنها حرية شخصية على الرغم من قوله إنه سيرتديها إذا وقف في حشد أو تعذر عليه الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

ترامب وقبيل زيارته المنشأة الطبية تحدث للصحافيين قائلاً "أعتقد أنه عندما تكون في مستشفى خاصة في هذا الموقع بالتحديد حيث تتحدث مع كثير من الجنود وأناس في بعض الحالات قد خرجوا للتو من غرف العمليات، أعتقد أنه سيكون شيئاً عظيماً أن ترتدي كمامة".

وسار ترامب داخل المنشأة أمام وسائل الإعلام مرتدياً كمامة زرقاء لسلاح البحرية مزينة بالختم الرئاسي المنقوش بالذهب.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أعلن أن بلاده تخطت عتبة 3 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد أقل من شهر من تخطي حصيلة الإصابات على أراضيها عتبة المليونين.