روسيا تعلن نجاح التجارب السريرية لأول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا

الوقت-أعلن مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بجامعة "سيتشينوف" في موسكو، فاديم تاراسوف، أن اختبارات أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم على متطوعين في جامعة سيتشينوف قد استكملت بنجاح، وقال إن المجموعة الأولى من المتطوعين ستخرج يوم الأربعاء، والثانية في 20 تموز/يوليو الحالي.

وأّكّد تاراسوف أن جامعة "سيتشينوف" استكملت بنجاح الاختبارات على متطوعي أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الجمعة، بدء المرحلة النهائية من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، التي يشترك في إجرائها المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية "غامالي". وجاء في التقرير، أن وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية " غامالي"، قد شرعا بالمرحلة الأخيرة من إجراء التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكلّف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بمرض "كوفيد -19" في روسيا. فيما أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روس بوتريبنادزور"، الأسبوع الماضي، أنه تم إجراء أكثر من 20.4 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وأعلن فريق بحثي من جامعة "هيوستن" في ولاية تكساس الأميركية أمس السبت، عن منقي هواء أو فلتر يقتل فيروس كورونا المستجد بشكلٍ فوري خلال ثوانٍ معدودة.

وفيما خلص علماء صحة إلى أدلة تفيد بأن فيروس كورونا الموجود في الجسيمات الأصغر في الهواء يمكنه أن ينقل العدوى بين البشر، ودعوا منظمة الصحة العالمية إلى "مراجعة إرشاداتها"، حذّرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أن كورونا بات ينتقل عبر الهواء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ماريا فان كيرخوف، الخبيرة الفنية المختصة بجائحة مرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، أن انتشار كورونا عبر الهواء، بات مبعث "قلق" حقيقي، رغم أن الرذاذ حتى الآن هو الأكثر شيوعاً.

وقالت ماريا فان كيرخوف إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء كان دوماً مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعاً للعدوى على ما يبدو.

ونشرت المنظمة،تحديثاً للتوجيهات بشأن انتقال كورونا أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء. لكن توجيهات الصحة العالمية لم تصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حالياً في أنحاء العالم.

وكشفت دراسة مؤخراً أن ما بين 33% و80% من الحالات المصابة بكورونا انتقل إليها المرض من أشخاص لم يكونوا يعلمون أنهم مصابون به، وأكّدت أن العدوى تنتقل بقوة في فترة تتراوح بين يوم و3 أيام قبل ظهور الأعراض.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى أكثر من 12 مليون حول العالم، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 560 ألفاً.