مسؤول يمني يطالب بتحرك عالمي لكسر الحصار عن 26 مليون يمني

الوقت- أكد مدير شركة النفط اليمنية عمار الأضرعي، أن مخزون النفط سينفد خلال أيام قادمة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن التهديد الأبرز يطال القطاع الصحي.

وأوضح الأضرعي في مداخلة مع المسيرة أن قوى العدوان تحتجز 20 سفينة منها 15 محملة بالبنزين والديزل، و3 سفن بمادة المازوت، وسفينتان محملتان بمادة الغاز.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل على وقف قرصنة السفن النفطية لأن الأوضاع ستصبح كارثية خصوصا على المستشفيات المليئة بالمرضى.

وقال مدير شركة النفط "نرى تحركًا عالميًا بشأن الكائنات البحرية المهددة بسبب تسرب النفط من خزان صافر بينما لا نرى أي تحرك عالمي بشأن حياة 26 مليون يمني يعانون بسبب الحصار".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وتحالف العدوان يتحملان كامل المسؤولية وكل النتائج المترتبة على استمرار احتجاز السفن النفطية.