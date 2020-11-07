حواجز الجيش السوري تعترض عربات لقوات الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة

الوقت- اعترضت حواجز للجيش السوري في ريف الحسكة الغربي عربات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبرتها على الرجوع والعودة باتجاه قواعدها غير الشرعية في ريف المحافظة.

وذكرت وكالة " سانا" أن حواجز للجيش السوري اعترضت عربات للاحتلال الأمريكي في كل من قرى السيباط وتل شاميران ومنسف تحتاني بريف الحسكة الغربي وأجبرتها على العودة من حيث أتت.

وكان حاجز للجيش اعترض أمس ثلاث مدرعات للاحتلال الأمريكي في قرية منسف تحتاني بريف تل تمر وأجبرها على العودة باتجاه قواعدها غير الشرعية.

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من بواسل الجيش السوري للعديد من أرتال الاحتلال أثناء محاولتها التحرك في المنطقة بالقرب من مناطق انتشارها وقواعدها غير الشرعية وأجبروها على المغادرة والعودة بعد رشقها بالحجارة ووسط هتافات تؤكد رفضهم وجود قوات احتلال على الأراضي السورية.