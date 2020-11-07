في الذكرى السنوية لارتكاب المجزرة بحق مسلمي البوسنة.. ما هي رسالة ظريف؟

الوقت- في الذكرى السنوية لارتكاب المجزرة بحق المسلمين في البوسنة على يد القوات الصربية وسط صمت من يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان ، دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رسالة على موقع تويتر الدول الأوروبية والأمم المتحدة الى اخذ الدروس والعبر من هذه المأساة وعدم التقصير في اداء واجباتهم الإنسانية.

حيث دعا وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، محمد جواد ظريف ، الدول الأوروبية والأمم المتحدة الى اخذ الدروس والعبر من الذكرى السنوية ال 25 من ماساة ارتكاب مجزرة سربرنيتسا بحق المسلمين في البوسنة على يد القوات الصربية محذرا في الوقت نفسه من عدم اتخاذ الصمت تجاه مثل هذه الاحداث.

وكتب ظريف على موقع تويتر بمناسبة مرور 25 عاما على مجزرة سربرينتسا : " قبل خمسة وعشرين عاما ، وفي مثل هذا اليوم ، بدأت الإبادة الجماعية في سربرينيتسا في حين فشلت الدول الأوروبية في الوفاء حتى بأبسط واجباتها للحيلولة دون ارتكاب المجزرة بحق مسلمي البوسنة.

واضاف ظريف "بعد مرور ربع قرن من هذا الحادث تتعرض الدول الاوروبية لنفس هذا الفشل " "إن اخفاق الأمم المتحدة في الرد خلال تلك الفترة الزمنية - ستظل الى الابد مسؤولية ملقاة على عاتق هذه السلطة العالمية _ يجب ان يكون درسا ليومنا هذا ."