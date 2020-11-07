اللواء الأول في الحشد الشعبي يطهر مساحات كبيرة من ديالى

الوقت- طهرت قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي ، السبت، 75 كم2 شمال ديالى فجرت خمس عبوات ناسفة كما قصفت أهدافا للعدو.

وقال امر اللواء مهدي صالح عبد الواحد، ان “قوة من اللواء الأول وبمشاركة مديريات الاعلام ومقاومة الدروع والهندسة العسكرية طهرت خلال عمليات ابطال العراق نصر السيادة الرابعة التي انطلقت صباح اليوم، 75 كم2 ضمن مناطق الامهرين عين لبسنك علي الصغير كاني ماسي عين ام السمك”.

وأضاف ان “العمليات تجري بانسيابية عالية حيث فجرت مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء خمس عبوات ناسفة وعثرت على مضافة، كما استهدف اللواء والمديريات المساندة أهدافا للعدو.