الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان

الوقت- أعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام طائرات عسكرية باعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان والعودة إلى قواعدها بعد ابتعاد الطائرة الأمريكية.

وقالت وزارة الإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية في بيان: إنه "تم يوم السبت رصد طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية "RC-135" فوق بحر اليابان وانطلقت طائرات "سوخوي-35S" و"ميغ-31BM" لاعتراضها.

وأضاف البيان "في 11 يوليو اكتشف نظام مراقبة المجال الجوي الروسي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان هدفا جويا يطير في اتجاه حدود الدولة للاتحاد الروسي، فانطلق الطيارون الروس لمرافقة الهدف، الذي تبين أنه طائرة استطلاع أمريكية، على مسافة آمنة، وعاد المقاتلون الروس إلى قواعدهم في المطار بعد أن قامت الطائرة الأمريكية بالدوران والابتعاد عن الحدود الروسية".

وأكدت الوزارة أن جميع الطلعات الجوية للقوات الروسية تمت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.