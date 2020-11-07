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  الأحد 21 ذی‌القعده‏ 1441

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أنفاس تحالف العدوان الأخيرة في قلب اليمن.. الهزائم تلاحق المرتزقة جنوب وشمال محافظة مأرب اليمنية + صور

الأحد 21 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
أنفاس تحالف العدوان الأخيرة في قلب اليمن.. الهزائم تلاحق المرتزقة جنوب وشمال محافظة مأرب اليمنية + صور

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الوقت- واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية عملياتهم العسكرية ضد قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في منطقتي "العبدية وماهلية" التابعتين لمحافظة مأرب وذلك بعد تعزيز مواقعهم في المناطق المحررة حديثاً في الأجزاء الجنوبية من هذه المحافظة،وتمكنوا أيضاَ خلال الأيام القليلة الماضية من استعادة عدة مناطق أخرى في هذه المحافظة الغنية بالموارد والثروات النفطية. وحول هذا السياق، كشف مصدر ميداني يتابع عن كثب التطورات في جنوب محافظة مأرب، عن تفاصيل العملية الجديدة التي نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية وقال: "لقد شن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية هجمات مباغتة ضد قوات تحالف العدوان السعودي المتمركزة في مناطق العبدية والحمراني ومخلق التابعة لمحافظة مأرب". 

وأضاف هذا المصدر الميداني: "لقد تمكّن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من طرد قوات تحالف العدوان السعودي من ذلك المحور بعد اشتباكات عنيفة وواسعة، وتمكنوا من السيطرة على منطقتي جازع والحجلة وسد الحجلة".

ووفقاً لهذا المصدر الميداني، فإن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في الوقت الحاضر، على بعد حوالي 3 كيلومترات من محور مدينة "العبدية"، ويمكن القول أن عمل قوات تحالف العدوان السعودي على هذا المحور قد أوشك على الانتهاء. وقال هذا المصدر الميداني، إن "أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تعمل في وقتنا الحالي على تعزيز مواقعها في هذه المناطق"، مضيفاً إنه بتطهير هذه المناطق المهمة والاستراتيجية، يمكن القول إن ميزان القوى في قسم "العبدية" تغير لمصلحة أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية.

ووفقاً للمعلومات التي قدمها هذا المصدر الميداني، فإن المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات تحالف العدوان السعودي في منطقة "العبدية"، تم تحريرها واحدة تلو الأخرى خلال الايام القليلة الماضية، وأن الوجهة التالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في هذا المحور هي تحرير مناطق "نميصة، والوعيل ووادي الوعيل وجبل المصنصنة".

ومن الأجزاء الجنوبية لمديرية "ماهلية"، كشفت بعض المعلومات، أن الاشتباكات بين أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية وقوات تحالف العدوان السعودي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. ولفتت تلك المعلومات أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية يبذلون الكثير من الجهود للوصول والسيطرة على مناطق "الغديرين والهير" وعدد من المناطق الاخرى على هذا المحور.

ووفقاً لبعض الأنباء الواردة من المحور الغربي والشمالي الغربي لمحافظة مأرب، فإن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية شنوا خلال الايام القليلة الماضية جولة جديدة من الهجمات على قوات تحالف العدوان السعودي لتوفير الأمن والأمان وتطهير عدد من المناطق المهمة ولا سيما منطقتي "مجزر ومدغل". ولفتت تلك الأنباء إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية شنوا هجمات واسعة النطاق في منطقة "مجزر" من المحور الجنوبي الشرقي لجبل "شيرين" والمناطق الحدودية مع محافظة الجوف، ونجحت في تطهير وتأمين منطقة "وادي حلحلان" بالكامل.

ومع تطهير منطقة "وادي حلحلان"، أصبحت المناطق الشمالية الشرقية من مديرية "مجزر" تحت سيطرة أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية إلى حد كبير وأصبحت الوجهة التالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في هذا المحور هي تحرير مناطق "وادي ماس والصباري وجبل الحبرة". وتقع منطقة "وادي ماس" بين منطقتي "مجزر ورغوان".

وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش واللجان الشعبية، صدّت زحفاً واسعاً لقوات التحالف باتجاه منطقة الرخيم مديرية ماهلية، وتمكنت من قتل وجرح عشرات المسلحين وإعطاب عدد من الآليات، وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، نفذت التفافاً ناجحاً من منطقة كنب الرخيم، بعد ساعات من التصدي لمحاول زحف فاشلة لقوات التحالف، باتجاه الرخيم. وأضافت المصادر أن قوات الجيش واللجان تمكنت من التنكيل بقوات التحالف أثناء التصدي لزحف كبير نفذته الأخيرة، مدعوما بغطاء جوي، وسقط العشرات من قوات التحالف ما بين قتيل وجريح وأسير. وأوضحت المصادر بأن الشعاب والوديان في منطقة الرخيم تمتلئ بجثث عشرات القتلى والجرحى من قوات المرتزقة الذين سقطوا أثناء محاولة الزحف الفاشل.

كما كشف مصدر ميداني، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية شنوا هجمات من جبال "الدوماني والفالق والخرفان وسوق قانية" على مواقع مرتزقة تحالف العدوان السعودي في جنوب منطقتي "العبدية وماهلية" وتمكنوا من التقدم إلى إلى تلك المناطق عقب طرد قوات تحالف العدوان السعودي منها. وفقاً لهذا المصدر الميداني، فلقد تمكّن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية عقب وقوع اشتباكات عنيفة في هذه المحاور، من طرد قوات ومرتزقة تحالف العدوان السعودي من مناطق "مجزع، ومعباء الشجب، والرمضة، وقفلة، والحمراني، ومخلق، وجيف الحميدي "، وجبل "الشوحط " جنوب محافظة مأرب، والسيطرة عليها.

وأشار هذا المصدر الميداني، إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال الايام القليلة الماضية من تأمين مديريات "ماهلية والعبدية"، وقال: "لقد تمكّن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحرير مناطق مجزع ومعباء الشجب الواقعة جنوب مديرية ماهلية وهم الآن على مقربة من مناطق الهير والحبلة والفرش والغديدين وجبل ركب البيض". 

وأضاف هذا المصدر الميداني، قائلا: "لقد تمكّن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية أيضاً خلال الايام الماضية من تطهير مناطق الرمضة، والقفلة، والحمراني، ومخلق، وجيف الحميدي، وجبل الشوحط الواقعة جنوب مديرية العبدية، وتمكنوا أيضا من الوصول إلى منطقة الوعيل المهمة والاستراتيجية التي تعتبر قلب ومركز منطقة العبدية".

ووفقاً لبعض المصادر الميدانية، فمع تحرير منطقة "وادي حلحلان"، سوف يتم فتح الطريق أمام أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية للتقدم من المحور الشرقي لمحافظة مأرب والوصول إلى مديرية "رغوان" ، ومن ناحية أخرى ، سوف يزداد الضغط على قوات تحالف العدوان السعودي في قاعدة "ماس" العسكرية من المحور الشمالي؛ وهنا تجدير الاشارة إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتمركز على بعد 13 كيلومتراً من هذه القاعدة المهمة والاستراتيجية.

وبحسب المعلومات القادمة من المحور الجنوبي الغربي لمديرية "مدغل"، فلقد حيث أطلق أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية عملية عسكرية جديدة في هذه المنطقة، بهدف الوصول إلى المثلث الاستراتيجي الواصل بين مدينة صنعاء الجوف ومأرب. ولفتت تلك المعلومات إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال الايام القليلة الماضية من تحرير مناطق "السودة وطلعة المائة والسليل" وأصبحوا الآن على بُعد 7 كم من قاعدة "ماس" العسكرية الاستراتيجية.

كما أفادت الأنباء أن العشرات من قوات تحالف العدوان السعودي قتلوا وجرحوا خلال اشتباكات وقعت في الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من محافظة مأرب وتضم قائمة القتلى اسم العقيد "عبد ربه صالح الأقرع" أحد قادة تحالف العدوان السعودي. وأشارت تلك الأنباء إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تطهير منطقة الجازع والوعيل الاستراتيجية، والتقدم باتجاه سد الحجلة، حيث تدور معارك شرسة بين الطرفين. وقالت تلك الأنباء: إن "قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير دبابة إضافة إلى مقتل كبار قادة مشايخ الإصلاح في جبهة العبدية وإصابة آخرين أبرزهم مبخوت بن جابر الشبواني العبيدي وعبدالهادي ابن صالح الشبواني العبيدي ومدير كهرباء مأرب على ابن جابر الشبواني العبيدي". ولفتت تلك الأنباء، إلى أن مقاتلات الجو التابعة لتحالف العدوان السعودي شنت خلال الأيام الأخيرة عدد من الهجمات على مواقع أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في المحاور الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب، لكن هذه الهجمات لم تحقق أي شيء على أرض المعركة ولم تستطع أن توقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية أو أن تغيير قواعد اللعبة على ساحة المعركة.

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كلمات مفتاحية :

قوات أبطال اللجان الشعبية مرتزقة العدوان السعودي هزائم انتصارات

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