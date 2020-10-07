كورونا يواصل انتشاره السريع في القارة الأميركية

الوقت-يتواصل تفشي فيروس كورونا المستجد في القارة الأميركية حيث بات يطال قادة بعض دولها، إذ أعلنت رئيسة بوليفيا ورئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا إصابتهما بالمرض، بعد أيام على كشف إصابة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، في وقت سجّلت الولايات المتحدة والمكسيك أعلى حصيلة يومية للإصابات حتى الآن.

وكتبت الرئيسة البوليفية جانين آنييز المرشحة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 أيلول/سبتمبر في تغريدة الخميس "إنني مصابة بكوفيد-19. أنا بخير وسأعمل في العزل. سويّاً سنمضي قدماً".

وأوضحت الرئيسة اليمينية البالغة من العمر 53 عاما في فيديو نشرته على حسابها في تويتر "سأكون في الحجر الصحّي لمدة 14 يوماً ثم سأخضع لفحص آخر. أشعر أننّي على ما يرام".

وقد وصلت حصيلة وباء كوفيد-19 في بوليفيا البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى 42984 إصابة توفي منها 1577 شخصاً.

في الوقت نفسه، كشف رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية ونائب رئيس الحزب الرئاسي في فنزويلا ديوسدادو كابيلو أنه مصاب بكوفيد-19، وذلك غداة قطعه برنامجه الأسبوعي الأربعاء موضحاً أنه يعاني من "حساسية شديدة".

وعلّق الرئيس نيكولاس مادورو بالقول "كلّ تضامني له (...) هو يستريح، إنه بخير"، معلناً في الوقت نفسه أن عمر برييتو حاكم ولاية زوليا على الحدود مع كولومبيا وحيث أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في فنزويلا، مصاب أيضا بالفيروس.

هذا وأحصت فنزويلا 80 وفاة من أصل 8372 إصابة مؤكدة بحسب الأرقام الرسمية.

وتُعدّ البرازيل الدولة الأكثر تضرراً جرّاء الوباء في أميركا اللاتينية إذ أفادت آخر حصيلة رسمية الخميس عن 69184 وفاة بزيادة 1220 وفاة في 24 ساعة، من أصل 1,75 مليون إصابة بزيادة 42619 خلال 24 ساعة، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبعد يومين من إعلان بولسونارو إصابته، أكّد الرئيس المشكّك علناً في خطورة الوباء والمعارض لتدابير الحماية من الفيروس، أنه بحالة "جيدة جداً".

يُذكَر أنّ الوضع يتفاقم بشكلٍ متواصل في أميركا اللاتينية حيث تخطت البيرو الأربعاء عتبة 11 ألف وفاة، وباتت عاصمة سلفادور في "مرحلة حرجة" بحسب منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية.

وسجّلت المكسيك أمس الخميس أعلى عدد حتى الآن من الإصابات اليومية بلغ 7280 إصابة فيما وصلت الحصيلة الإجمالية إلى 282,280 إصابة توفي منها 33526 شخصاً.

كما ينتشر الفيروس بسرعة كبيرة في الولايات المتحدة التي أحصت أعلى عدد من الإصابات اليومية تخطى 65500 إصابة جديدة، وفقاً لتعداد جامعة جونز هوبكنز، بعد تسجيل أعلى حصيلة يومية سابقة يوم الثلاثاء وقدرها 60200.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة حتى الآن أكثر من 3,11 مليون إصابة. وتوفي نحو ألف شخص بوباء كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 133,195 وفاة في الولايات المتحدة.