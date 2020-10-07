35 قتيلاً في حصيلة جديدة لكمين إرهابي استهدف الجيش النيجيري

الوقت-ارتفعت حصيلة كمين نصبه إرهابيون على طريق رئيسي في شمال شرق نيجيريا إلى 35 قتيلاً من عناصر الجيش النيجيري، فيما لا يزال 30 جندياً آخرين مفقودين، وفق ما أفادت مصادر أمنية الخميس.

وأعدّ عناصر تنظيم "داعش" كميناً الثلاثاء لقافلة عسكرية على بعد حوالى 40 كلم من مدينة مايدوغوري، معقل جماعة "بوكو حرام".

وقالت مصادر أمنية: "فقدنا 35 جندياً في الكمين وجرح 18 آخرون فيما لا يزال 30 آخرون مفقودين". وأضافت "لقد كان هجوماً مفاجئاً، الإرهابيون اختبئوا داخل الزرع وفتحوا النيران على القافلة عند مرورها".

وكانت القافلة في طريق عودتها من دورية ضدّ الجماعات الإرهابية في مايدوغوري حين تعرّضت للهجوم المسلّح. وأكّد الجيش النيجيري الأربعاء وقوع الكمين، لكنّه أعلن مقتل اثنين من جنوده فقط من جرّائه.

وأضاف الجيش أنّ عناصره تصدّوا للكمين وأوقعوا 17 قتيلاً في صفوف الإرهابيين.