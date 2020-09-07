البنتاغون: علاقتنا وثيقة مع "قسد" ونحن على اطلاع بلقاءاتهم مع مسؤولين روس

الوقت-أكد البنتاغون أنه "على اطلاع" بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التقت بانتظام مع المسؤولين الروس منذ العام الماضي.

وتعليقاً على لقاء قائد: قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) مظلوم عبدي مع قائد القوات الروسية في سوريا، ألكسندر تشايكو، قال البنتاغون إن "الولايات المتحدة ليست منخرطة في مثل هذه الاجتماعات، وقد أبلغت قوات سوريا الديمقراطية بأن هذا الأمر يعود لها".

وأشار إلى مواصلة واشنطن "شراكتها مع قوات سوريا الديمقراطية"، واصفاً هذه الشراكة بأنها "كانت ولا تزال قوة حاسمة في الحرب ضد داعش".

وأكد أنه يتم التنسيق يومياً مع قوات سوريا الديمقراطية "لضمان الهزيمة الدائمة لداعش"، لافتاً إلى أنه "بما في ذلك حرمان التنظيم من الوصول إلى الموارد الحيوية".

واستقبل مظلوم عبدي، يوم أمس، قائد القوات الروسية في سوريا ألكسندر تشايكو، لـ"بحث عدد من القضايا بينها انتهاكات تركيا لاتفاق 23 تشرين الأول/أكتوبر".

وأعلن عبدي في تغريدة على "تويتر" أنه "تم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك"، متوجهاً بالشكر لـتشايكو "لتجاوبه في العمل على مواجهة التحديات".

ويذكر أن "قسد" تواجه تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات والتظاهرات ضدها في مناطق سيطرتها، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي، وللمطالبة بإطلاق سراح معتقلين، مع المطالبة بإعادة مؤسسات حكومية استولت عليها "قسد" مؤخراً.