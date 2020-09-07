ساحل العاج تبحث عن بديل لرئيس حكومتها

الوقت-أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، أن رئيس الوزراء ومرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة أمادو جون كوليبالي، توفي يوم الأربعاء، عن عمر ناهز 61 عاماً.

وقال واتارا إن رئيس الوزراء، شعر بالتعب بعد مشاركته يوم الأربعاء في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ونقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن المتوقع أن تؤدي وفاة كوليبالي، الذي خضع لجراحة في القلب عام 2012 وعاد للتوّ من فحوص للقلب في فرنسا، إلى سباق من أجل الفوز بترشيح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة بدلاً منه.

وليس هناك مرشح بارز لخلافته في انتخابات ينظر إليها بشكلٍ واسع على أنها اختبار للاستقرار، في أكبر بلد منتج للكاكاو بالعالم.

وتولى وزير الدفاع حامد باكايوكو مهام رئيس الوزراء بالإنابة، أثناء غياب جون كوليبالي في فرنسا لمدة شهرين، لإجراء الفحوص والراحة.