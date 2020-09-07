الجيش الفنزويلي يسقط طائرة تحمل رقماً أميركياً

الوقت-أعلن الجيش الفنزويلي أمس الأربعاء أن مقاتلاته أسقطت طائرة تحمل رقم تسجيل أميركي بعد اختراقها المجال الجوي لفنزويلا.

قيادة القوات المسلحة الفنزويلية قالت في بيان لها إن قيادة الدفاع الجوي رصدت الطائرة في المجال الجوي للبلاد، وقد تمّ تحييدها وفقاً للقانون من المقاتلات الفنزويلية، وأشارت القيادة إلى أن الطائرة كانت تقوم بتهريب المخدرات عبر أجواء البلاد.

ونشرت القيادة الاستراتيجية الفنزويلية صوراً للطائرة المحترقة بعد لحظات من إسقاطها وعليها رقم التسجيل N339AV.

وتفيد معلومات مواقع خاصة بمراقبة حركة الطيران، بأن هذا الرقم يعود إلى طائرة من طراز "Hawker 800" خاصة ونفذّت قبل الحادث تحليقاً في أجواء المكسيك من ولاية تولوكا إلى جزيرة كوسوميل.

وعادة لا يتم تقديم أيّ معلومات رسمية عن مكان الحادث والبضائع والطاقم، ولكن مثل هذه الحوادث عادة ما تكون مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، ويبلغ متوسط تكلفة هذه الطائرة في السوق الثانوية 2 مليون دولار، بسعة حمولة 900 كغم.

وقبل ذلك بشهر، أبلغت وزارة الدفاع عن حادثٍ مماثل في غرب البلاد، لطائرة تمّ إسقاطها كانت تستخدم من قبل تجّار المخدرات.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي كانأجرى تعديلات على مستوى القيادة العليا للجيش والبحرية والقوات الجوية الفنزويلية أمس، صرّح عام 2013 أنه تمت الموافقة على قانون يسمح بإسقاط أيّ طائرة من مافيا المخدرات تحلّق بشكل غير قانوني فوق أراضي البلاد.