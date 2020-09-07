بومبيو: حزب الله يلحق الضرر بحليفتنا إسرائيل

الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ بلاده تبذل قصارى جهدها لفرض العقوبات على الشخصيات الإرهابية، بما في ذلك أولئك الذين صنفتهم واشنطن بالـ"إرهابيين" في حزب الله.

وأضاف "قمنا بحثّ الدول الأخرى على تسمية حزب الله كمنظمة إرهابية أيضاً، وما زلنا نعتقد أنه يمثل خطراً كبيراً، وسلوكه يشير إلى أنه في الواقع منظمة إرهابية عازمة على إلحاق الضرر بالغرب، وعلى الأخص لشريكنا وحليفنا في المنطقة، إسرائيل".

وتعليقاً على حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المتعلق ببيع إيران النفط للبنان قال بومبيو إن ذلك سيكون "غير مقبول، وسيكون منتجاً محظوراً بالتأكيد".

وتابع بالقول إنّ واشنطن ستفعل كل ما في وسعها للتأكد من أن إيران لا يمكنها الاستمرار في بيع النفط الخام في أي مكان بما في ذلك لحزب الله في المنطقة "حتى يتم تجفيف الموارد المتاحة لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

وفي وقت سابق من اليوم، حث بومبيو مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. واعتبر أنه "لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة... لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية".