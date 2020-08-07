جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعتقل 4 عناصر من "داعش" ضمن شبكة في مناطق مختلفة

الوقت- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الاربعاء، عن اعتقال عناصر من داعش يعملون ضمن شبكة في أربع مناطق.

وقال الجهاز في بيان إنه "ضمن توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة والإستراتيجية الاستخبارية الجديدة التي وضعها رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت تشكيلاتُنا المُتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة الأولى والثانية سلسلة من الواجبات الأمنية شملت مناطق " شمال بغداد - بابل- كركوك- ديالى".

وأضاف البيان أن العملية "أسفرت عن إعتقال (٤) مطلوبين من عناصر عصابات داعش وفق المادة القانونية (٤) إرهاب كانوا يعملون ضمن شبكة إرهابية تُحاول العبث بأمن المُحافظات العراقية وتستهدف المواطنين العُزل ومُنتسبي الأجهزة الأمنية".