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أخبار

الجيش التونسي يتصدّى لمحاولة عدد من السيارات "المشبوهة" التوغل في أراضي البلاد

الأربعاء 17 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
الجيش التونسي يتصدّى لمحاولة عدد من السيارات "المشبوهة" التوغل في أراضي البلاد
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الوقت- أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء، أن قواتها تصدت لمحاولة عدد من السيارات "المشبوهة" التوغل في أراضي البلاد عبر الحدود مع ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة المنزلة برمادة رصدت مساء الثلاثاء تحركات مشبوهة لأربع سيارات قادمة من جهة ليبيا وتوغلت داخل المنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي.

وحسب البيان، فقد أطلقت القوات التونسية أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء لإجبار السيارات على التوقف، لكنها لم تمتثل لإشارات التوقف، فتم بعد ذلك الرمي على مستوى العجلات إلا أن السيارات المنتهكة لاذت بالفرار.

وذكر البيان أن المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس فتحت بحثا تحقيقيا في الحادث.

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ليبيا تونس الحدود سيارات مشبوهة

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