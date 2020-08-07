موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 18 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

هل ستضمن منظومة باتريوت أمن الولايات المتحدة في العراق؟

هل ستضمن منظومة باتريوت أمن الولايات المتحدة في العراق؟ قامت القوات الأمريكية في بغداد في 4 يوليو 2020، باختبار منظومة الدفاع الصاروخي باتريوت في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد

السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي الوقت- لايزال لبنان عالقاً في فوضى اختيار منهجية واضحة للخروج من الأزمة، وحتى اللحظة لم يتفق الأفرقاء اللبنانييون على صيغة للخروج من المعمعة التي غرق فيها لبنان على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والغريب أن هناك حلول واضحة...

ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟ في أعقاب هجمات تركيا على شمال العراق بين حين وآخر، تسعى الحكومة العراقية لتقديم شكاوى رسمية وعلنية إلى الأمم المتحدة لإنشاء آليات قانونية للضغط على هذا البلد، لكن أنقرة اتخذت خطوات أيضًا.

أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية الوقت- لا يخفى على أحد الدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية لحركات المقاومة في المنطقة، وهي تتبنى هذا النهج منذ نشأتها ولا تزال حتى اللحظة، ولطالما أن هناك شعب مستضعف ومظلوم في العالم ستمد له ايران يد العون حتى يحصل على...

احتجاجات أمريكا تدخل المرحلة المسلّحة بعد أن أطلق ترامب على المتظاهرين صفة "النازيين والإرهابيين"، تحدى المتظاهرون الأمريكيون تهديدات دونالد ترامب وخطر السجن لعشر سنوات، وحطموا تمثال كريستوفر كولومبوس وألقوا به في الماء في بالتيمور.

أخبار

البنتاغون: علاقتنا وثيقة مع "قسد" ونحن على اطلاع بلقاءاتهم مع مسؤولين روس

البنتاغون: علاقتنا وثيقة مع "قسد" ونحن على اطلاع بلقاءاتهم مع مسؤولين روس

الوقت-أكد البنتاغون أنه "على اطلاع" بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"

ساحل العاج تبحث عن بديل لرئيس حكومتها الوقت-أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، أن رئيس الوزراء ومرشح

الجيش الفنزويلي يسقط طائرة تحمل رقماً أميركياً الوقت-أعلن الجيش الفنزويلي أمس الأربعاء أن مقاتلاته أسقطت طائرة تحمل رقم

إعلام إسرائيلي: التعاون العسكري بين إيران وسوريا رسالة مزدوجة لإسرائيل الوقت-اعتبرت وسائل إعلام إسرائيليّة، اتفاقيّة التعاون العسكري التي وقعت اليوم بين إيران و

الرجوب: طوّرنا استراتيجية ضد "صفقة القرن" بدأت بوقف العلاقات مع واشنطن الوقت-قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إنّ المؤتمر الصحافي المشترك

بومبيو: حزب الله يلحق الضرر بحليفتنا إسرائيل الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ بلاده تبذل قصارى جهدها لفرض العقوبات

مقررة أممية: واشنطن لم تقدم أيّ دليل على أن سليماني كان يخطط لهجوم يهدد مصالحها الوقت-اعتبرت المُقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار

واعظي: التعاون الاستراتيجي بين ايران والصين يضمن مصالح البلدين الوقت- قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في ايران "محمود واعظي" ان نهج التعاون الاستراتيجي بين ايران والصين قائم على مواقف مشتركة وخدمة لمصالح البلدين.

اليمنيون يحيون الذكرى المئوية لمجزرة تنومة الوحشية الوقت- عٌقدت بصنعاء اليوم ندوة علمية بعنوان " مجزرة تنومة ومائة عام من العدوان السعودي على اليمن وعلى حجاج بيت الله الحرام"، نظمها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية اليمني.

فصائل فلسطينية: استشهاد الأسير الغرابلي جريمة لن تمرّ دون حساب الوقت- أكدت فصائل فلسطينية، في قطاع غزة أن استشهاد الأسير سعدي الغرابلي، "جريمة لن تمر بدون حساب"، محملة في الوقت ذاته سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة لتداعيات استشهاده.

المستشارة الألمانية تدعو الأوروبيين للاعتماد على أنفسهم أكثر الوقت- مع استمرار تقويض دور الولايات المتحدة للهيمنة على العالم، وبعد أيام فقط من قول المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن "على أوروبا التفكير جيدا في مكانتها في الواقع الجديد الذي لن تسعى فيه الولايات المتحدة إلى لعب دور الزعيم العالمي". دعت المستشارة الدول الأوروبية إلى الاعتماد أكثر فأكثر على طاقاتها وتماسكها الداخلي.

لافروف يرد على مزاعم أممية بشأن حقوق الإنسان في سوريا الوقت- صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الملفات المتعلقة بالأزمة السورية يجب حلها على أساس وحقائق ملموسة، فيما أن ما يسمى باللجنة المستقلة المعنية بسوريا لا تستجيب لهذا المعيار.

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعتقل 4 عناصر من "داعش" ضمن شبكة في مناطق مختلفة الوقت- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الاربعاء، عن اعتقال عناصر من داعش يعملون ضمن شبكة في أربع مناطق.

حقوق الإنسان اليمنية تدين الممارسات الإجرامية لـ’الوكالة الأمريكية للتنمية’ الوقت- أدانت وزارة حقوق الإنسان الیمنیة بشدة الممارسات الإجرامية لما يسمى الوكالة الأمريكية للتنمية وأدوارها العدائية بغطاء إنساني في اليمن.

برهم صالح يؤكد على سيادة العراق ووقف الخروقات التركية الوقت- استقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر بغداد، اليوم الأربعاء 8-7-2020، عدداً من سفراء الدول العربية.

الجيش التونسي يتصدّى لمحاولة عدد من السيارات "المشبوهة" التوغل في أراضي البلاد الوقت- أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء، أن قواتها تصدت لمحاولة عدد من السيارات "المشبوهة" التوغل في أراضي البلاد عبر الحدود مع ليبيا.

حادث إطلاق نار في مدينة باترسون الأمريكية يودي بحياة 4 أشخاص الوقت- أعلنت السلطات المحلية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل جراء حادث إطلاق نار وقع الليلة الماضية في مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

الصين تفتتح مكتباً جديداً للأمن القومي في هونغ كونغ الوقت-افتتحت الصين مكتباً جديداً للأمن القوميّ في هونغ كونغ صباح اليوم

قاسم تاج الدين يصل بيروت اليوم بعد اعتقال دام 3 سنوات في أميركا الوقت-يصل إلى بيروت اليوم الأربعاء رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، بعد اعتقال

دراسة فرنسية: العلاج بالكلوروكين لا يعني إصابات أقل خطوة بكورونا الوقت-كشفت دراسة فرنسية أن المرضى ممن عولجوا لوقت طويل بالكلوروكين أو الهيدروكلوروكين

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

واعظي: التعاون الاستراتيجي بين ايران والصين يضمن مصالح البلدين

اليمنيون يحيون الذكرى المئوية لمجزرة تنومة الوحشية

الجيش التونسي يتصدّى لمحاولة عدد من السيارات "المشبوهة" التوغل في أراضي البلاد

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعتقل 4 عناصر من "داعش" ضمن شبكة في مناطق مختلفة

ساحل العاج تبحث عن بديل لرئيس حكومتها

مقررة أممية: واشنطن لم تقدم أيّ دليل على أن سليماني كان يخطط لهجوم يهدد مصالحها

الجيش الفنزويلي يسقط طائرة تحمل رقماً أميركياً

المستشارة الألمانية تدعو الأوروبيين للاعتماد على أنفسهم أكثر

حادث إطلاق نار في مدينة باترسون الأمريكية يودي بحياة 4 أشخاص

السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي

البنتاغون: علاقتنا وثيقة مع "قسد" ونحن على اطلاع بلقاءاتهم مع مسؤولين روس

إعلام إسرائيلي: التعاون العسكري بين إيران وسوريا رسالة مزدوجة لإسرائيل

برهم صالح يؤكد على سيادة العراق ووقف الخروقات التركية

حقوق الإنسان اليمنية تدين الممارسات الإجرامية لـ’الوكالة الأمريكية للتنمية’

ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟

الجزائر تسترجع رفات شهدائها.. فهل ستطوي صفحة فرنسا السوداء؟

هل حلّ "محمود عباس" هو الأمثل؟

صدمة كبيرة تضرب اتفاق أمريكا مع طالبان

عملية "مخلب النمر" ضدّ حزب العمال الكردستاني.. لماذا تسعى أنقرة لتكرار السيناريو السوري شمال العراق؟ + صور

ما هو هدف أردوغان من توحيد الأراضي المحتلة شمال غرب سوريا؟

احتجاز سفن النفط وأزمة كورونا.. اليمن يعيش على حافة الانهيار الكامل

لبنان المنكوب.. شرقاً أم غرباً؟

تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج

الدوحة، جنة أردوغان المتصارعة مع الأزمات

تبرر ولا تعتذر .. "الشرق الاوسط" السعودية تحذف الكاريكاتير المسيء للمرجعية في العراق

أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية

احتجاجات أمريكا تدخل المرحلة المسلّحة

محكمة أميركية تأمر بمصادرة نفط من حمولة 4 ناقلات إيرانية متجهة لفنزويلا

قرار الضم يوحّد الصفوف الفلسطينية.. الأمل يدقّ باب فلسطين

المواجهة التركية السعودية مفتوحة.. وآخر فصولها نصب المشانق في إسطنبول

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

رسائل البحر.. حماس تُحمّل صواريخها رسائل للكيان

روسيا وأمريكا وسوريا.. إلى أين ستؤول الأمور؟

لماذا برّأت الأمم المتحدة السعودية من قتل أطفال اليمن؟

برلمان تونس يسقط لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار

"أنجز الأمر" فيديو يتضمن إحداثيات لمواقع مهمة للاحتلال في عمق فلسطين

هزائم متتالية للمرتزقة جنوب مأرب.. كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال تحالف العدوان السعودي؟ + صور

"الجهل المقدّس" يقسم الشارع المصري بين مؤيّدٍ ومعارض

البيت الأبيض: ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

شمس النفط تغرب عن آل سعود.. والمواطنون على أبواب الجمعيات الخيريّة

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟

الخميس 18 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت – لقد أعلن المسؤولون في أنقرة أنهم لا ينوون وقف الغارات الجوية والهجمات البرية على مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق.

هذا في حين أن هذه الهجمات لم تشمل فقط أعضاء حزب العمال الكردستاني، حيث أصبح جزء من القرويين وسکان مناطق واسعة من إقليم كردستان ومناطق من سنجار يعيشون في ظروف صعبة، وباتت مراعيهم وقراهم غير آمنة.

وفي ظل هذه الظروف، تسعى الحكومة العراقية إلى تقديم شكاويها علناً ​​إلى الأمم المتحدة، من أجل إنشاء آليات قانونية للضغط على تركيا.

موعد لتقديم تنازلات وأخذ نقاط

في الأيام الأخيرة، دعا وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو" وزعيم حزب الشعب الجمهوري "كمال كليجدار أوغلو"، رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بحقوق التركمان العراقيين وإعطائهم حصةً في حكومته.

ولكن يبدو أنه لم تکن هناك حاجة إلى وساطة أنقرة، حيث كان الكاظمي يرغب منذ فترة طويلة في اتخاذ إجراءات لاستخدام قدرات التركمان وتلبية مطالبهم. ولهذه الغاية، رشح "حسن أوزمن البياتي" أحد قادة التركمان العراقيين، لمنصب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، لتنعقد جلسة منح الثقة له.

العديد من وسائل الإعلام العربية والكردية والتركية حللت خطوة الكاظمي بأنها تلبية لطلب مسؤولي أنقرة. لكن الحقيقة هي أنه في الظروف الحالية حيث تجاهلت تركيا السيادة السياسية لبغداد بطرق مختلفة، لا يوجد سبب لتقديم تنازلات لها، وبالتالي يجب اعتبار هذا التزامن نوعًا من المصادفة.

وبالمناسبة، فإن تركيا هي التي تبحث عن تنازلات في الظروف الصعبة، إذ تشير التقارير إلى أن وفدًا تركيًا دخل علی الخط لإرضاء الحكومة العراقية، وقدم تنازلات للعراقيين حتى يتمكنوا من ثني حكومة الكاظمي عن رفع دعوى قضائية ضد أنقرة.

تركيا وضرب عدة عصافير بحجر واحد في العراق

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية "أحمد الصحاف" أن وفداً تركياً برئاسة نائب وزير الخارجية "يافوز سليم كاران" التقى بوفد عراقي برئاسة "عبد الحكيم هاشم"، وقرروا أن تمنح تركيا من الآن فصاعداً تسهيلات تأشيرة المطار لسفر المواطنين العراقيين إلى تركيا، بدلاً من وضع شروط صارمة للزيارات القنصلية.

علی الرغم من أن هذا الأمر قد يبدو تنازلاً كبيراً في الظاهر، ولكن بالعودة إلى أرشيف الأخبار حول العلاقات بين بغداد وأنقرة، من السهل أن نرى أنه كان ينبغي تحقيق هذا الوعد في وقت أقرب.

حيث قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" للصحافيين قبل 17 شهراً بعد اجتماعه مع "أسعد العيداني" محافظ البصرة: "في أقرب وقت ممكن سنلغي مرةً أخری شرط الحصول على التأشيرة للأخوة والأخوات العراقيين لدخول تركيا".

بالطبع في الوقت ذاته، قال جاويش أوغلو رداً على عتب العراق المائي من تركيا واستهلاك المياه من دجلة والفرات: "إن تركيا لم تكن سبب أزمة المياه في العام الماضي في العراق. بناءً على طلب العراق، لم نبدأ تشغيل سد "إليسو" وقمنا بتأجيله لمدة عام، ما كلف تركيا مليون دولار يومياً. من يقدم مثل هذه التضحية لأخيه؟".

في تحليل أهمية هذا القرار التركي، يمكن القول:

1. تسعى أنقرة إلى الحفاظ على علاقات منخفضة التكلفة مع بغداد، ولا تنوي تقديم تنازلات كبيرة في هذا الطريق.

2. يعد تقديم تأشيرة مطار للمواطنين العراقيين للسفر إلى تركيا، خطوةً في اتجاه تعزيز المصالح الاقتصادية لأنقرة.

في تركيا وفي عام 2019، تم بيع ما يقرب من 40 ألف وحدة من المنازل والفيلات للأجانب، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 14٪ مقارنةً بعام 2018.

ومن المثير للاهتمام أنه تم بيع 7506 وحدة من جميع هذه الوحدات السكنية للعراقيين، وفي عامين متتاليين أي في 2018 و2019، سجل العراقيون رقماً قياسياً في قائمة المشترين الأجانب للسكن في تركيا.

لذلك، فإن إصدار تأشيرات المطار للمواطنين العراقيين ليس خدمةً، بل هو وسيلة لتشجيع المزيد من العراقيين على السفر إلى تركيا، وشراء المساكن والممتلكات، وكذلك زيادة عدد السياح العراقيين الذين يزورون العراق.

أهمية التقارب بين أربيل وبغداد

في السنوات الأخيرة، وسع إقليم كردستان العراق علاقاته السياسية والأمنية والاقتصادية مع تركيا، وأبرم حتى صفقات نفطية غير قانونية.

لكن الهجمات المستمرة للجيش التركي الآن على أجزاء من شمال العراق وإقليم كردستان، شكلت تحديات ومخاطر كبيرة لحكومة كاظمي وكذلك للحكومة المحلية في أربيل، وأربيل وبغداد بحاجة إلى التعاون والتنسيق أكثر من أي وقت مضى.

الحقيقة هي أن الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية تمر بمشكلات خاصة في العراق، كدولة خرجت لتوها من الحرب ضد الإرهاب، وخسرت البنی التحتية المهمة بعشرات المليارات من الدولارات في الحرب ضد داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وأيضاً كدولة تواجه أنواع المشاكل الاقتصادية وعجز الموازنة والتحديات السياسية والحزبية، واتخاذ موقف متشدد ضد تركيا يحتاج إلى تفكير عميق.

لكن الواضح هو أن إقليم كردستان بحاجة إلى دعم الحكومة المركزية لضمان أمن مواطنيه، وأن المحادثات الأخيرة بين وزارة الدفاع وقادة قوات البيشمركة في بغداد يجب متابعتها بشکل أكثر جديةً.

كما أن هناك حاجةً وضرورةً سياسيةً وحزبيةً أخرى في هيكل إقليم كردستان العراق، وهي أن أحزاب الإقليم يجب أن يکون لها موقف وهدف واحد حيال تركيا وحزب العمال الكردستاني، وتتبنی ترتيبات لا تسمح لحزب العمال الكردستاني بتحويل جغرافية إقليم كردستان إلى ساحة تهديد لأمن جيرانه.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تركيا العراق تنازلات حزب العمال الكردستاني إقليم كردستان مولود تشاووش أوغلو

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء