حزب الله العراق: الاتهامات للأطراف المناهضين للاحتلال يؤكد أن أداة القتل والاتهام واحدة

الوقت-أعلنت كتائب حزب الله العراق، أنّ "مسلسل استهداف المعارضين للوجود الأميركي عبر قذف الاتهامات بات واضحاً في نهج الإعلام المعادي".

وأضافت أنّ وسائل الإعلام المعادية توجّه "الأبواق المتصهينة" للنيل من العراقيين الشرفاء عبر تلفيق التهم لهم.

ويأتي بيان حزب الله العراق إثر اغتيال الخبير الأمنيّ هشام الهاشمي، في الوقت الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الجريمة.

وأكدت الكتائب في بيانها أنّ "سرعة تجهيز الاتهامات للأطراف المناهضين لمشروع الاحتلال، يؤكد أن أداة القتل والاتهام واحدة" كما "تبيّن تورط الأميركيين والصهاينة فيما حدث من قتل بأساليب بشعة خلال تظاهرات تشرين".

وذكر البيان أنّ "تاريخ أميركا الإجرامي ومن يقف معها يفضح أساليب الغدر والإجرام ويكشف خسة ودناءة صانع قرارها".

كتائب حزب الله شددت على أنّ المجاهدين المقاومين يتحلّون بأخلاق الفرسان والمبادئ الراسخة والقيم الشرعية، مشيرة إلى أنّ "تخرّصات السفاحين لن تثني المقاومين عن أداء واجبهم الشرعي والأخلاقي والوطني".