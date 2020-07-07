القبض على 10 إرهابيين مطلوبين بمحافظة صلاح الدين العراقية

الوقت- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 10 "إرهابيين" في صلاح الدين اشتركوا بعدة هجمات استهدفت القوات الأمنية ابان سيطرة "داعش" على بعض المناطق.

وقالت الوكالة في بيان إنها "مفارزها ألقت القبض على 10 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أنهم "اشتركوا بعدة هجمات مع عصابات داعش ضد القوات الأمنية أيام سيطرة تلك العصابات الإجرامية على بعض مناطق المحافظة، وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".