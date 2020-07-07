الدكتور أنيس نقاش: الرد الايراني على من استهدف مجمع نطنز النووي ربما سيكون ردّاً مفاجئاً

الوقت- أكد منسق شبكه أمان للدراسات الاستراتيجي، الدكتور أنيس نقاش ان الرد الايراني علی من استهدف مجمع نطنز النووي ربما سيكون رداً مفاجئاً.

وقال الدكتور انيس نقاش في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان ايران أكدت انه سیكون هناك رد علی كل من تثبت مسؤوليته في استهداف نطنز. مضيفاً ان التأني الايراني في الاعلان عن المسؤول عن الاستهداف واتخاذ الموقف ضده له علاقة بكيفية الرد والمفاجئة في الرد، فقد تريد طهران الاحتفاظ بالموعد وطريقة تحديد من هو العدو فقد لايكون عبر بيان بل قد يكون عبر طريقة الرد بحد ذاته. وهذا يعود لتكتيكات القيادة الايرانية ولكن ما هو مؤكد حتی الان ان المعتدي سوف يواجه برد قوی وقاسي.

وأكد المختص بالشؤون الاسرائيلية حسن حجازي ان الاحتلال الاسرائيلي يحاول تبني عملية استهداف نطنز بصورة ايحائية ويتجنب التصريح بذلك خوفاً من الرد الايراني.

وبيّن النقاش ان ادارة ترامب كانت تخشی من أن تعلن ايران طفرة في تطورها النووي قبل الانتخابات الاميركية لتؤكد عدم تأثير العقوبات الاميركية علی التطور الايراني، فربما قررت ان تستهدف البرنامج النووي الايراني بمشاركة كيان الاحتلال الاسرائيلي.

ووضح حسن حجازي ان الاعتداء الاسرائيلي علی مجمع نطنز يعتبر بداية مرحلة جديدة، لأن الولايات المتحدة ارغمت الاحتلال الاسرائيلي بعدم القيام بأي عملية ضد المنشآت النووية الايرانية بعد الاتفاق النووي، لكن الاسرائيليين خرقوا هذا الاتفاق بعد تنامي الخوف من فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الاميركية والتوقف بأن يعيد بايدن العمل بالاتفاق النووي.