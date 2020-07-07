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  الثلاثاء 16 ذی‌القعده‏ 1441

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أخبار

سفير ايران لدى بغداد: من المستبعد أن يتحول العراق الى منطلق لنشاطات الكيان الصهيوني

الثلاثاء 16 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
سفير ايران لدى بغداد: من المستبعد أن يتحول العراق الى منطلق لنشاطات الكيان الصهيوني
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الوقت- استبعد سفير ايران لدى بغداد، ايرج مسجدي، يوم الثلاثاء، أن يتحول العراق الى منطلق لنشاطات الكيان الصهيوني.

وفي حديثه خلال ملتقى دراسة التطورات السياسية الاخيرة في العراق والذي عقد بشكل افتراضي، قال ايرج مسجدي: أستبعد ان يصبح العراق منطلقا ومقرا لنشاطات الكيان الصهيوني.

وأشار مسجدي الى مسارعة ايران لمساعدة العراق للتخلص من ارهاب داعش، وقال: هنالك توقع وهو بما أن ايران دولة قوية ومتطورة وكبيرة، فيمكنها بذل العون للعراق في بعض المجالات، بما فيها في مكافحة كورونا.

وتطرق السفير الايراني الى مراسم زيارة أربعين الامام الحسين عليه السلام وحسن ضيافة الشعب العراقيين خلالها، وقال: ان العراقيين وبكل إخلاص يقدمون الخدمة للزوار بشكل عجيب وغريب.

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الامام الحسين كورونا مسجدي ارهاب داعش منطلق نشاطات الكيان الصهيوني

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