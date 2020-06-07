رضوان: رسالة قائد الثورة الاسلامية تمثل دعماً استراتيجياً للشعب الفلسطيني

الوقت- القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان يثمن الرسالة التي وجهها سماحة قائد الثورة الاسلامية إلى هنية، ويؤكد أن الموقف المبدئي الداعم من إيران يعطي المقاومة الفلسطينية أملاً بأن المستقبل لها.

ولفت القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، إن سماحة قائد الثورة الاسلامية أكد في رسالته لرئيس المكتب السياسي للحركة، اسماعيل هنية، دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وثمّن في حديث له مع الميادين، رسالة سماحة قائد الثورة الاسلامية واعتبرها "تمثل دعماً استراتيجياً للشعب الفلسطيني وتدلل على الدعم المتواصل للقضية".

وأضاف رضوان أن "مخطط الضم لن يمر وكل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة"، مؤكداً أن "الدعم السياسي والعسكري والمادي الذي تقدمه إيران سيكون له ترجمة مباشرة في مواجهة الاحتلال".

وأوضح أن "الموقف المبدئي الداعم من إيران يعطينا أملاً بأن المستقبل لنا"، مشدداً على حرص "حماس" على "الاستمرار في دعم محور المقاومة ووحدة الأمة".