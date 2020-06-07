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  الإثنين 15 ذی‌القعده‏ 1441

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تحرّكات مصطفى الكاظمي الغامضة في العراق إن التطورات في العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، تشبه قطع لعبة الألغاز التي عندما نوصلها ببعضها البعض، تنتج نتائج ربما كانت قد حدثت قبل شهرين تقريبًا، لكنها لم تكن متوقعة قبل تولي مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء

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رضوان: رسالة قائد الثورة الاسلامية تمثل دعماً استراتيجياً للشعب الفلسطيني

رضوان: رسالة قائد الثورة الاسلامية تمثل دعماً استراتيجياً للشعب الفلسطيني

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أخبار

جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية: أمريكا تقترب من عتبة الـ130 ألف وفاة بكورونا والإصابات اليومية تلامس الـ50 ألفا

الإثنين 15 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية: أمريكا تقترب من عتبة الـ130 ألف وفاة بكورونا والإصابات اليومية تلامس الـ50 ألفا
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الوقت- أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن أمريكا سجلت خلال يوم أمس الأحد أكثر من 49 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة رصدت خلال يوم أمس 49199 إصابة بالعدوى، مقابل 45283 إصابة في اليوم السابق، وذلك بعد أن تجاوزت الحصيلة اليومية لثلاثة أيام متوالية عتبة الـ50 ألفا.

وسجلت في الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة، خلال يوم أمس 271 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19" (مقابل 242 وفاة في اليوم السابق).

وبشكل عام، بلغت حصيلة حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بناء على إحصاءات الجامعة، 2888729 إصابة، مؤكدة منها 129947 حالة وفاة و906763 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

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