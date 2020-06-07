في ذكرى استقلال فنزويلا.. مادورو يتهم واشنطن بتصعيد سياستها العدوانية

الوقت-ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسياسة الولايات المتحدة تجاه كراكاس، مؤكداً أنها تزيد من عدوانيتها خلال وباء كورونا.

وخلال خطاب بمناسبة عيد الاستقلال، أكد مادورو أن "الإدارة الأميركية لم تكتف بتصعيد العقوبات الإجرامية التي طالت الغذاء والوقود بل وصل بها الأمر إلى حرمان الفنزويليين من الحصول على الأدوية والمعدات الطبية خلال تفشي الوباء".

وقال "عندما بدأ الوباء بالانتشار في فنزويلا ودول أخرى اعتقدنا أن الولايات المتحدة ستوقف عدوانيتها، وما حصل هو العكس، فقامت بزيادة العقوبات الإجرامية وحملتهم لمنع الدواء والطعام والنفط، وسعت لزيادة معاناة الشعب الفنزويلي".

وأضاف: "يخوض شعبنا الآن معركة شرسة ضد الوباء، ونحن اتخذنا كل القرارات الصائبة في الوقت المناسب".

في سياق متصل، هنّأ الرئيس الإيراني حسن روحاني فنزويلا بذكرى استقلالها، وقال إن "تعميق العلاقات الاستراتيجية بين إيران وفنزويلا ضروري".

وأكد أن "نتيجة المقاومة حكومة فنزويلا، ستتخطى البلاد مشاكلها الحالية وسنشهد نجاح الشعب الفنزويلي".