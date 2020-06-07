الهند ثالث أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا

الوقت-أظهرت أحدث بيانات التسجيل في الهند إصابة نحو 700 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتتفوق بذلك على روسيا كثالث أكبر دول العالم في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، إلى تسجيل أكثر من 23 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بتراجع طفيف عن الزيادة القياسية التي تمّ تسجيلها يوم الأحد وبلغت نحو 25 ألف حالة.

وسجّلت نحو 20 ألف حالة وفاة في الهند منذ اكتشاف أول حالة هناك في كانون الثاني/يناير. وتعد الهند الآن ثالث أكثر دول العالم تضرراً من كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وشهدت الهند عدداً من حالات الإصابة يزيد ثماني مرات عن الصين التي تماثلها في عدد السكان والتي نشأ فيها الفيروس أواخر العام الماضي.

وقال المسؤولون إنهم ألغوا قراراً بإعادة فتح تاج محل،أشهر أماكن الجذب السياحي بالهند، في مدينة أجرا الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي نيودلهي ،اليوم الاثنين، بعد سلسلة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة.