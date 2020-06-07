طائرات الاحتلال تستهدف شرق قطاع غزة بعدة غارات

الوقت-استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي نقاطاً في قطاع غزة بحسب ما أفادت وسائل إعلامية فلسطينية.

واستهدفت إحدى الغارات الإسرائيلية نقطة رصد للمقاومة شرق حي الزيتون شرقي القطاع، في حين استهدفت غارة أخرى أرضاً زراعية في شرق غزة.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن انفجارات سُمعت شمال غزة ناجمة عن محاولة القبة الحديدية اعتراض 3 صواريخ أطلقت من القطاع.

ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية، عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو "الأراضي الإسرائيلية" اعترضته منظومة القبة الحديدية.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت القبض على خليّة من العملاء تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية ضد عناصر المقاومة.

ويذكر أن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار اتجاه نقطة للمقاومة الفلسطينية شرق دير البلح وسط قطاع غزة، في 26 حزيران/يونيو الماضي، بالإضافة إلى استهداف إسرائيلي قرب المقبرة الشرقية، شمال شرق غزة، وأكد مراسلنا أن الاستهداف هو لنقطة تتبع للمقاومة.