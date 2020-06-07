الإمام الخامنئي في رسالة إلى هنيّة: إيران لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني

الوقت-أكد الامام علي الخامنئي، أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة "بحكم واجبها الديني والإنساني لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في استعادة حقوقه ودفع شر الكيان الصهيوني".

الامام الخامنئي وفي رسالة وجهها إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنيّة، حول آخر التطورات في فلسطين المحتلة، شدد على أنّ "المحافظة على الوعي والوحدة والتلاحم بين الشعب الفلسطيني وفصائله، له دور مؤثر في إفشال خطط العدو".

وأشار الامام الخامنئي إلى أن "تيّار المقاومة والشعب الفلسطيني الشجاع قد تجاوزا التهديد وترغيب العدو، بفضل منطق العقل والخبرة"، مبرزاً أنّ العدو بـ"استراتيجيته التوسعيّة يحاول تضييع الحقوق المشروعة للفلسطينيين عبر خديعة المفاوضات وخطة السلام والضغط الاقتصادي والحصار".

كما قدم الامام الخامنئي في رسالته، امتنانه إلى المجاهدين "كون حركة المقاومة الفلسطينيّة قد هيأت بجهادها موجبات ضعف أميركا والكيان الصهيوني".

وتأتي برقيّة الامام الخامنئي رداً على رسالة وصلته من هنيّة حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينيّة، وفي سياق المخطط الإسرائيلي لضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة المحتلّة، ومع تعرض قطاع غزة المحاصر لقصف إسرائيليّ مساء الإثنين.

يذكر أنّ الامام السيد علي الخامنئي كان أكد عشيّة إحياء يوم القدس العالمي في 22 أيار/مايو الماضي، أنّ بلاده "ستدعم أيّ بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل، ولن تتردد في إعلان ذلك".